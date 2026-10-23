"Киев – это дом": Лилия Подкопаева приехала в Украину и покорила атмосферной фотосессией

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая уже давно проживает в США, приехала в Киев и устроила стильную фотосессию. 48-летняя гимнастка позировала на балконе в непринужденном образе.

Фотограф Яна Стукач поделилась снимками с этой съемки на своей странице в инстаграме. Она призналась, что встреча со спортсменкой оставила у нее самые теплые впечатления.

Фотографии были сделаны прямо на столичном балконе. Для фотосессии Подкопаева выбрала удобный кэжуал-лук: розовую рубашку и белые джинсы. Лилия мечтательно смотрела на город, грелась на солнышке и легко улыбалась, а автор снимков призналась, что осталась в восторге от этой встречи.

Киев – это дом… Спасибо тебе, Лилия, и за фотовстречи, и за вкусности, и за то, что, несмотря на все риски, мы реализовали и провели эту съемку в нашем Киеве,

– написала Яна Стукач.

Добавим, что ранее Лилия Подкопаева рассказывала, что встретилась в Киеве с известным боксером Александром Усиком и показала их совместное фото.