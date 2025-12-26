Лилия Ребрик, которая встретила Рождество без мужа и дочерей, растрогала семейным фото

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик в этом году встретила Рождество без семьи. Дело в том, что она сейчас находится на гастролях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Дизель Шоу". Муж Ребрик и трое дочерей праздновать Святой вечер в Киеве, сама же актриса была далеко от дома.

Лилия Ребрик находится в туре по Украине вместе с "Дизель Шоу". 24 декабря команда выступала в Ивано-Франковске, на Рождество – в Трускавце, а уже сегодня артисты дадут концерт в Ужгороде.

В инстаграме актриса поделилась теплым семейным фото и поздравила подписчиков с Рождеством. На фотографии Ребрик позирует с мужем и дочками на лестнице, которые украсили к зимним праздникам.

Оставлю это семейное фото здесь, чтобы на душе было теплее. С Рождеством всех украинцев! Христос родился! Пусть в каждом доме будет уют и любовь. Сегодня не хочется громких пожеланий. Хочется света. И чтобы все были живы. Счастливого Рождества!,

– написала Лилия.

Лилия Ребрик с семьей / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о семье Лилии Ребрик?