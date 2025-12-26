Лилия Ребрик, которая встретила Рождество без мужа и дочерей, растрогала семейным фото
- Лилия Ребрик встретила Рождество на гастролях с "Дизель Шоу", тогда как ее семья осталась в Киеве.
- Актриса разместила семейное фото и поздравила подписчиков с Рождеством, пожелав тепла и любви в каждом доме.
Актриса и телеведущая Лилия Ребрик в этом году встретила Рождество без семьи. Дело в том, что она сейчас находится на гастролях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Дизель Шоу". Муж Ребрик и трое дочерей праздновать Святой вечер в Киеве, сама же актриса была далеко от дома.
Лилия Ребрик находится в туре по Украине вместе с "Дизель Шоу". 24 декабря команда выступала в Ивано-Франковске, на Рождество – в Трускавце, а уже сегодня артисты дадут концерт в Ужгороде.
В инстаграме актриса поделилась теплым семейным фото и поздравила подписчиков с Рождеством. На фотографии Ребрик позирует с мужем и дочками на лестнице, которые украсили к зимним праздникам.
Оставлю это семейное фото здесь, чтобы на душе было теплее. С Рождеством всех украинцев! Христос родился! Пусть в каждом доме будет уют и любовь. Сегодня не хочется громких пожеланий. Хочется света. И чтобы все были живы. Счастливого Рождества!,
– написала Лилия.
Что известно о семье Лилии Ребрик?
Лилия Ребрик состоит в браке с танцором Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами". С первого эфира зрители приписали им роман, однако тогда знаменитости дружили.
Отношения между Ребрик и Диким начались уже после завершения проекта. Мужчина сделал предложение любимой в Киеве, когда они гуляли по парку Феофания. В декабре 2011 года влюбленные поженились.
Недавно Лилия и Андрей отпраздновали 14 годовщину брака.
Супруги воспитывают трех дочерей: Диану, Полину и Аделину.