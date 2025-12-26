Лілія Ребрик, яка зустріла Різдво без чоловіка і доньок, зворушила сімейним фото

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик цьогоріч зустріла Різдво без сім'ї. Річ у тім, що вона зараз перебуває на гастролях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Дизель Шоу". Чоловік Ребрик і троє доньок святкувати Святвечір у Києві, сама ж акторка була далеко від дому.

Лілія Ребрик перебуває в турі Україною разом з "Дизель Шоу". 24 грудня команда виступала в Івано-Франківську, на Різдво – у Трускавці, а вже сьогодні артисти дадуть концерт в Ужгороді.

В інстаграмі акторка поділилась теплим сімейним фото і привітала підписників з Різдвом. На світлині Ребрик позує з чоловіком і доньками на сходах, які прикрасили до зимових свят.

Залишу це сімейне фото тут, щоб на душі було тепліше. З Різдвом усіх українців! Христос народився! Нехай у кожному домі буде затишок і любов. Сьогодні не хочеться гучних побажань. Хочеться світла. І щоб усі були живі. Щасливого Різдва!,

– написала Лілія.

Лілія Ребрик із сім'єю / Фото з інстаграму акторки

