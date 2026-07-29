Лилия Ребрик впервые за долгое время показала родителей: теплое семейное фото

Лилия Ребрик поделилась в соцсетях особенным семейным снимком, на котором в один момент собрались все самые дорогие ей люди.

Фотографию она опубликовала в инстаграме в честь дня рождения своей мамы Веры. Кстати, июль оказался богатым на семейные праздники среди украинских звезд. Недавно день рождения отпраздновала старшая дочь Сергея Притулы.

На снимке Лилия Ребрик позирует вместе с мужем Андреем, тремя дочерьми – Дианой, Полиной и Аделиной, а также родителями – Верой и Иваном. В руках актриса держит белый праздничный торт и нежно улыбается.

Мамочка, с днем рождения. Очень любим тебя,

– написала Ребрик под публикацией.

Лилия Ребрик вместе с семьей / Скриншот из Instagram-сторис телеведущей

Для поклонников такие семейные снимки – настоящая редкость. Родители Лилии Ребрик живут в Черновцах и избегают публичности, тогда как сама телеведущая уже давно проживает в Киеве. Несмотря на расстояние, семья старается чаще встречаться. Интересно, что родители Лилии вместе уже более 45 лет.

Кстати, в жизни Ребрик недавно произошло еще одно приятное событие – она официально получила звание заслуженной артистки Украины.