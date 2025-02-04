Лилия Сандулесу – украинская певица, которая была и остается звездой эстрады. Ее творческий путь довольно богатый и уникальный, что является хорошим примером опыта для молодых артистов.

Сандулесу родилась в селе Маршинцы Черновицкой области. В школьные годы девушка участвовала в художественной самодеятельности. Уже в 1977 году она начала заниматься профессиональным вокалом в Черновицкой филармонии в ВИА "Живая вода". Впоследствии некоторое время работала с Александром Серовым, однако их пути разошлись. В материале Show 24 читайте детали о карьере певицы, как сложилась личная жизнь и где она сейчас.

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Певческая карьера

В 1984 году Сандулесу пригласили выступать в Киевском мюзик-холле, где звезда часто записывалась на радио. Уже через четыре года артистка вернулась в Черновцы и начала выступать с собственной группой "Селена".

Лилия Сандулесу / Фото из инстаграма певицы

К слову, в 1987 Лилия получила звание заслуженной артистки, а в 1996 – народной. В начале 90-х годов объединилась с Иво Бобулом, который стал не только ее коллегой, но и любимым мужем. Вместе пара продержалась 10 лет.

Лилия Сандулесу и Иво Бобул – "А липы цветут": смотрите видео онлайн

После прекращения сотрудничества с артистом, певица презентовала диск под названием "Поет Лилия Сандулесу". Лилия дала немало концертов не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Интересно, что в декабре 2023 года бывшие влюбленные заявили о воссоединении. Речь шла о возвращении легендарного дуэта на сцену.

Воссоединение, на которое уже никто не ожидал. Иво Бобул и Лилия Сандулесу, легенды украинской эстрады, после громкого расставания в 90-х снова выйдут на одну сцену! А не выступали они вместе более двух десятилетий!

– говорилось в сообщении.

Иво Бобул и Лилия Сандулесу / Фото "Музвар"

По словам Бобула, все старые обиды прошли, поэтому они решили принять решение о возвращении.

Годы прошли. Есть уважение. Все секреты выдавать невозможно. Не надо, чтобы люди знали все. Мы вместе – и это все. Мы воссоединились для творчества. Бывают времена, когда надо топоры закапывать и делать что-то интересное, хорошо для людей, для Украины,

– сказал исполнитель.

Личная жизнь

Певица признавалась, что шесть раз была в браке, однако официальных из них – четыре. Впервые под венец Сандулесу пошла в 16 лет, а через год родила сына Ивана.

Сын Лилии Сандулесу / Фото с фейсбука артистки

Впоследствии ее жизнь связала с российским артистом Александром Серовым, который является выходцем из Украины. Сегодня он активно поддерживает оккупацию украинских территорий.

Для Иво Бобула артистка стала третьей женой. Хотя супруги и прожили 10 лет вместе, однако общих детей у пары так и не родилось.

Сегодня знаменитость также выполняет роль и бабушки, чем сама поделилась в соцсетях.

Лилия Сандулесу – бабушка / Скриншот из инстаграма

Где сейчас Лилия Сандулесу

Певица продолжает концертную деятельность. Также выступает для военных в разных городах Украины. В инстаграме страницу не ведет, ведь последнее сообщение датировано 2023 годом. Однако в фейсбуке довольно часто появляются новые фотографии и информация о деятельности Сандулесу.