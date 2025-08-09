Лина Костенко добилась отмены концертов "Очима ти сказав мені: Люблю", где должны были звучать ее произведения. Поэтесса обвинила организаторов в нарушении авторских прав.

Концерты должны были состояться 11 августа во Львове, в театре имени Марии Заньковецкой. Однако Лина Костенко обратилась с требованием запретить проведение мероприятий, пишет Show 24 со ссылкой на "Читомо".

К слову Шел по Киеву как хозяин, – Лина Костенко вспомнила, как наткнулась на Путина и посмеялась над ним

Представители Лины Костенко сообщили, что организаторы концертов не имели письменного разрешения от автора на выполнение ее произведений. Также они не предупредили о желании провести такие мероприятия, хотя рекламировали их и продали большое количество билетов.

Подобный концерт ранее состоялся в Киеве, 30 июня. Но тогда условия Лины Костенко были соблюдены. В частности, она была ознакомлена с концепцией и программой и согласовала ее. Также одно из условий – сумма из средств, полученная за билеты, должна быть направлена на помощь ВСУ.

Из-за того, что ни одно из условий не было соблюдено, Лина Костенко отменила концерты во Львове. Поэтесса извинилась у людей, планировавших посетить мероприятие, а также у актеров, которые должны были на нем выступить и не знали, что "организаторы грубо нарушили авторское право и предварительную договоренность с автором".

Лина Костенко добавила, что это не единственный случай, когда она наталкивается на неуважение к авторскому праву. Так было со спектаклем "Ко:ліна" театрального сообщества DSP, который она также запретила.

Кроме обязанности соблюдения строгих юридических норм авторского права, в художественном мире мы все должны находиться в пространстве, который я называю "зоной этической безопасности". Поэтому мы с вами, дорогие читатели, дорогие актеры, дорогие музыканты, встретимся в других – созвучных – контекстах,

– подытожила поэтесса.

Добавим, что мероприятие полностью не отменили. В частности, концертное агентство "Atmosphere" изменило название концерта на "Кохайтеся чорнобриві". На этот раз в программе – стихи выдающихся украинских поэтов (Шевченко, Франко, Стус, Леся Украинка и другие).

Напомним, недавно вышло большое интервью Лины Костенко. Сергей Жадан опубликовал три части разговора с легендарной поэтессой.