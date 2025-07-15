Лина Костенко поделилась воспоминаниями в интервью, которое дала Сергею Жадану. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Хартия".

К слову Информации не было, – Лина Костенко рассказала, как узнала о репрессиях в доме "Слово"

Поэтесса вспомнила, как возвращалась из Киево-Могилянской академии с друзьями и наткнулась на охрану Путина. Диктатор тогда шел по Киеву "как хозяин". Эту историю она вспоминала в своей книге "Записки украинского сумасшедшего".

Путин ходил по Киеву. Я зацепилась за его охрану и сказала нашим, что это какие-то ниндзи. Потому что Путин шел прямо, а сзади "крылом" шли в черном. И он шел по всему Крещатику. А мы шли из Киево-Могилянской академии. Когда из-за Пассажа – Путин. А Крещатик уже почти пустой. И мы шли и шутили. И тогда я сказала: "Это же Путин сейчас идет по Крещатику и думает о Киеве: "Мать-перемать городов русских"",

– рассказала Лина Костенко.

Лина Васильевна тогда чувствовала демонстрацию Путиным превосходства. В то время она поняла, что этот "проход" имел диктаторские черты и показывал намерения России "не отпускать" Украину.

"Мне очень странно, что никто не заметил, что Путин шел без сопровождения наших, как хозяин. Из-за домов выбегали какие-то люди с автоматами, перебегали за Бессарабку. Я тогда поняла, идя за этой компашкой, ну как, чтобы Россия выпустила Украину", – поделилась Лина Костенко.

О чем еще писательница рассказала в интервью?