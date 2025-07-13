Подробностями Костенко поделилась в интервью с Сергеем Жаданом. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Хартия".

Кстати Так возникает нация героев, – Лина Костенко впервые за долгое время дала интервью

Первая встреча Лины Костенко и Павла Тычина состоялась, когда поэтесса была школьницей. Слухи о том, что он приезжает, появились во время выпускного экзамена. Тогда поэт был министром образования УССР.

И вот так я впервые увидела Тычину. Он вошел. Но "Партия ведет" – мы очень не любили этого учить. Поэтому с одной стороны – поэт, министр, а с другой – "Партия ведет",

– поделилась Лина Васильевна.

Для справки! "Партия ведет" – стихотворение и одноименный сборник Павла Тычины. Произведение стало одним из символов советской литературы.

Костенко вспомнила, что когда пришел Тычина, все было "красиво, торжественно". В школе одна учительница называла Лину Васильевну "поэтисткой" – так ее и представили Павлу Григорьевичу.

К Тычине попали мои стихи. Я знаю, что он очень хорошо ко мне отнесся,

– добавила поэтесса.

Вторая часть интервью с Линой Костенко: смотрите видео онлайн

Почему Лина Костенко отказалась от рекомендации Павла Тычины?

Впоследствии Лина Костенко обратилась к Павлу Тычине за рекомендацией в Союз писателей. Во время разговора мужчина спрашивал у поэтессы, есть ли у нее публикации в прессе о партии или 1 мая, на что она отвечала отрицательно. Поэт также намекал, что его прослушивают, женщина призналась, что ей "сделалось страшно".

Так, Костенко отказалась от рекомендации Тычины.

"Тычина был гениальным поэтом периода "Вместо сонетов и октав" (его третий сборник стихов – Show 24). Я как подумаю: таких поэтов в мире мало. А потом вдруг он стал одописцем. С ними со всеми случилось. И с Бажаном это случилось, с Рыльским", – сказала Лина Костенко.

Ранее мы сообщали, что Лина Костенко рассказала, как на нее повлияло давление советской власти.