Подробицями Костенко поділилась в інтерв'ю зі Сергієм Жаданом. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Хартія".

До речі Так виникає нація героїв, – Ліна Костенко вперше за довгий час дала інтерв'ю

Перша зустріч Ліни Костенко та Павла Тичина відбулася, коли поетеса була школяркою. Чутки про те, що він приїжджає, з'явилися під час випускного екзамену. Тоді поет був міністром освіти УРСР.

І ось так я вперше побачила Тичину. Він увійшов. Але "Партія веде" – ми дуже не любили цього вчити. Тому з одного боку – поет, міністр, а з другого – "Партія веде",

– поділилась Ліна Василівна.

Для довідки! "Партія веде" – вірш та однойменна збірка Павла Тичини. Твір став одним із символів радянської літератури.

Костенко пригадала, що коли прийшов Тичина, все було "красиво, урочисто". У школі одна вчителька називала Ліну Василівну "поетісткою" – так її й представили Павлу Григоровичу.

До Тичини попали мої вірші. Я знаю, що він дуже добре до мене поставився,

– додала поетеса.

Друга частина інтерв'ю з Ліною Костенко: дивіться відео онлайн

Чому Ліна Костенко відмовилася від рекомендації Павла Тичини?

Згодом Ліна Костенко звернулася до Павла Тичини за рекомендацією у Спілку письменників. Під час розмови чоловік запитував у поетеси, чи є в неї публікації у пресі про партію чи 1 травня, на що вона відповідала заперечно. Поет також натякав, що його прослуховують, жінка зізналась, що їй "зробилось страшно".

Так, Костенко відмовилася від рекомендації Тичини.

"Тичина був геніальним поетом періоду "Замість сонетів і октав" (його третя збірка поезій – Show 24). Я як подумаю: таких поетів у світі мало. А потім раптом він став одописцем. З ними з усіма трапилося. І з Бажаном це трапилося, з Рильським", – сказала Ліна Костенко.

Раніше ми повідомляли, що Ліна Костенко розповіла, як на неї вплинув тиск радянської влади.