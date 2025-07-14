Сергей Жадан выпустил третью и завершающую серию интервью с Линой Костенко. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Хартия".

К теме "Он очень хорошо ко мне отнесся": Лина Костенко вспомнила первую встречу с Павлом Тычиной

Лина Васильевна рассказала, что в 60-70-х годах прошлого века не было никакой официальной информации о репрессиях в доме "Слово". Единственным источником в то время были жены погибших художников.

Какая информация? Информации не могло быть никакой официальной. А из уст в уста не передавалось, потому что были вдовы,

– сказала поэтесса.

Лина Васильевна вспомнила вдову неизвестного писателя Хмельницкого, от которой много узнала о репрессиях. Например, когда Павел Тычина чувствовал, что скоро его могут арестовать, то открывал окно. Соседи ставили ему туда кефир, который он забирал и закрывал окно.

Также Лина Костенко рассказала о Юрии Смоличе, который написал "Рассказ о беспокойстве". Он был талантливым писателем, но закрытым человеком. Поэтому больше Лина Васильевна общалась с его вдовой. Они и другие вдовы рассказывали о Николае Кулише, самоубийство Николая Хвылевого.

"Они все знали. И они рассказывали", – поделилась Лина Костенко.

Интервью с Линой Костенко: смотрите видео онлайн

Могилу Николая Хвылевого нашли только потом и поставили символический крест.

"Хвылевого, например, они так затоптали, что Анна Ахматова искала-искала и не нашла. И только поставили крест позже. Условный", – вспомнила Лина Васильевна.

Что известно о доме "Слово"? Дом "Слово" построили в конце 1920-х в форме буквы "С" для украинских литераторов. С мая 1933 года после ареста одного из жителей, Михаила Ялового, началась волна репрессий, известная сейчас как Расстрелянное возрождение. Именно после ареста Ялового совершил самоубийство Николай Хвылевой. Во многих квартирах происходили аресты, многих расстреливали, кто-то погибал в лагерях. К 1938 году 40 жителей квартир из 66 были репрессированы советской властью. В феврале 2024 группа "МУР" выпустила альбом "Ты (Романтика)", посвященный репрессированным писателям. Также вышел художественный фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман".

Напомним, Лина Костенко впервые за долгое время дала интервью. Разговор состоялся с Сергеем Жаданом, первая часть вышла 11 июля. Поэтесса поделилась воспоминаниями о своей жизни, литературные процессы, высказалась о войне и анонсировала будущий исторический роман.