Сергій Жадан випустив третю і завершальну серію інтерв'ю з Ліною Костенко. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Хартія".

До теми "Він дуже добре до мене поставився": Ліна Костенко пригадала першу зустріч з Павлом Тичиною

Ліна Василівна розповіла, що в 60-70-х роках минулого століття не було жодної офіційної інформації про репресії в будинку "Слово". Єдиним джерелом на той час були дружини загиблих митців.

Яка інформація? Інформації не могло бути ніякої офіційної. А з уст в уста не передавалося, бо були вдови,

– сказала поетка.

Ліна Василівна пригадала вдову невідомого письменника Хмельницького, від якої багато дізналась про репресії. Наприклад, коли Павло Тичина відчував, що скоро його можуть арештувати, то відчиняв вікно. Сусіди ставили йому туди кефір, який він забирав та зачиняв вікно.

Також Ліна Костенко розповіла про Юрія Смолича, який написав "Розповідь про неспокій". Він був талановитим письменником, але закритою людиною. Тому більше Ліна Василівна спілкувалась з його вдовою. Вони та інші вдови розповідали про Миколу Куліша, самогубство Миколи Хвильового.

"Вони все знали. І вони розказували", – поділилась Ліна Костенко.

Інтерв'ю з Ліною Костенко: дивіться відео онлайн

Могилу Миколи Хвильового знайшли лише згодом та поставили символічний хрест.

"Хвильового, наприклад, вони так затоптали, що Анна Ахматова шукала-шукала і не знайшла. І тільки поставили хрест пізніше. Умовний", – згадала Ліна Василівна.

Що відомо про будинок "Слово"? Будинок "Слово" побудували наприкінці 1920-х у формі літери "С" для українських літераторів. З травня 1933 року після арешту одного з мешканців, Михайла Ялового, почалась хвиля репресій, відома зараз як Розстріляне відродження. Саме після арешту Ялового вчинив самогубство Микола Хвильовий. У багатьох квартирах відбувалися арешти, багатьох розстрілювали, хтось гинув у таборах. До 1938 року 40 мешканців квартир з 66 було репресовано радянською владою. У лютому 2024 гурт "МУР" випустив альбом "Ти (Романтика)", присвячений репресованим письменникам. Також вийшов художній фільм "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Нагадаємо, Ліна Костенко вперше за довгий час дала інтерв'ю. Розмова відбулась з Сергієм Жаданом, перша частина вийшла 11 липня. Поетка поділилась спогадами про своє життя, літературні процеси, висловилась про війну та анонсувала майбутній історичний роман.