Ліна Костенко домоглась скасування концертів "Очима ти сказав мені: Люблю", де мали звучати її твори. Поетка звинуватила організаторів у порушенні авторських прав.

Концерти мали відбутися 11 серпня у Львові, в театрі імені Марії Заньковецької. Проте Ліна Костенко звернулась з вимогою заборонити проведення заходів, пише Show 24 з посиланням на "Читомо".

Представники Ліни Костенко повідомили, що організатори концертів не мали письмового дозволу від авторки на виконання її творів. Також вони не попередили про бажання провести такі заходи, хоч рекламували їх і продали велику кількість квитків.

Подібний концерт раніше відбувся у Києві, 30 червня. Але тоді умови Ліни Костенко були дотримані. Зокрема, вона була ознайомлена з концепцією і програмою та погодила її. Також одна з умов – сума з коштів, отримана за квитки, має бути спрямована на допомогу ЗСУ.

Через те, що жодна з умов не була дотриманою, Ліна Костенко скасувала концерти у Львові. Поетеса перепросила у людей, що планували відвідати захід, а також в акторів, які мали на ньому виступити й не знали, що "організатори грубо порушили авторське право та попередню домовленість з автором".

Ліна Костенко додала, що це не єдиний випадок, коли вона натрапляє на неповагу до авторського права. Так було з виставою "Ко:ліна" театральної спільноти DSP, яку вона також заборонила.

Крім обов’язку дотримання суворих юридичних норм авторського права, в мистецькому світі ми всі мали б перебувати в просторі, який я називаю "зоною етичної безпеки". Відтак ми з вами, дорогі читачі, дорогі актори, дорогі музиканти, зустрінемося в інших – суголосніших – контекстах,

– підсумувала поетка.

Додамо, що захід повністю не скасували. Зокрема, концертна агенція "Atmosphere" змінила назву концерту на "Кохайтеся чорнобриві". Цього разу у програмі – вірші видатних українських поетів (Шевченко, Франко, Стус, Леся Українка та інші).

Нагадаємо, нещодавно вийшло велике інтерв'ю Ліни Костенко. Сергій Жадан опублікував три частини розмови з легендарною поеткою.