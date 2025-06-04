Линда Евангелиста показала редкие фото с сыном: на его выпускной пришла и Сальма Хайек

Сын канадской модели Линды Евангелисты завершил обучение в средней школе. На его выпускной пришла вся семья.

Линда Евангелиста рассказала о важном событии для ее семьи. Она поделилась снимками на своей странице в инстаграме, передает Show 24.

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Супермодель опубликовала несколько фото с сыном Августином Джеймсом, который завершил обучение в средней школе и отмечал выпускной. Юноша окончил частную школу Дуайта-Инглвуда в штате Нью-Джерси.

А потом это случилось. Я гордая мама. Благословенная,

– написала модель.

Линда Евангелиста показала не только свои фото с сыном, но и снимками, где он позирует с отцом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино, и его нынешней женой Сальмой Хайек, которая тоже пришла на выпускной.

Выпускной сына Линды Евангелисты / Фото из инстаграма Линды Евангелисты

Модель Линда Евангелиса и Франсуа-Анри Пино стали родителями в 2006 году. Примерно в то же время бизнесмен уже закрутил роман с актрисой Сальмой Хайек. Они поженились через три года.

Заметим, украинские звезды тоже хвастаются успехами своих детей и показывают их фото и видео с выпускных: