Коллаборационисты и путинисты: звезды-предатели, представляющие угрозу для Украины

Некоторые артисты до полномасштабного вторжения и даже до 2014 года прокладывали путь к популярности именно в Украине, ведь здесь родились и выросли. Но построив карьеру в стране-агрессоре, не нашли внутреннего стержня, чтобы отказаться от кровавых рублей, и поддержали войну.

24 Канал расскажет о российских знаменитостях, которые имеют украинские корни, но предали свою родину. За антиукраинскую деятельность, пропаганду, поддержку войны эти артисты внесены в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.

Любовь Успенская

Певица родилась в Киеве и получала здесь музыкальное образование. Впоследствии переехала в США, а с 90-х начала жить в Москве. В России она стала исполнительницей романсов и шансона.

После начала большой войны Любовь Успенская не просто закрыла глаза на войну, но и оправдывала российское вторжение, участвовала в пропагандистских мероприятиях, незаконно приезжала в оккупированный Крым, а летом 2024 провела концерт для российских захватчиков. С 2023 года против Успенской применены санкции.



Звезды, угрожающие безопасности Украины / Фото из соцсетей

Лариса Долина

Певица родилась в Баку, но имеет украинское и еврейское происхождение. В 3 года ее семья переехала в Одессу, поэтому Лариса здесь училась музыке и начинала свою карьеру. Но она быстро забыла свои корни.

С 2014 года Лариса Долина поддерживает путинский режим, а в 2015 оскандалилась фразой: "Одесса принадлежит Украине только по карте или атласу". Во время полномасштабной войны певица тоже поддержала российского диктатора, не только на словах, но и участием в пропагандистских концертах.



Добавим, в 2024 году Лариса Долина попала в России в громкий скандал. На ее странице появились сообщения о поддержке "Азова" и Украины, а впоследствии артистка заявила, что стала жертвой мошенников. Под их влиянием она продала жилье и потеряла средства. Деньги потеряла и женщина, которая приобрела эту квартиру. Суд вернул Долиной квартиру, но новая владелица подала апелляцию и выиграла. По последним новостям в пропагандистской прессе, артистку-путинистку принудительно выселяют из квартиры.

Никита Джигурда

Актер и певец родился в Киеве, в юном возрасте был членом сборной Украины по гребле на каноэ, учился в институте физической культуры. Но впоследствии Никита Джигурда уехал в Россию и продолжал развивать свою карьеру там. Его политические взгляды всегда были неоднозначными: он то поддерживал Майдан и называл Крым украинским, то становился на сторону сепаратистов.

В 2017 году артист сделал свой выбор, когда заявил, что получил гражданство так называемого "ДНР". Джигурда также поддержал российское вторжение в Украину в 2022 году: он посещал оккупированные территории, поддерживал захватчиков и проводил для них концерты и прямо финансировал войну. В 2024 году пропагандистские СМИ заявляли, что артист решил воевать на стороне России.



Виталий Гогунский

Актер больше всего известен благодаря российскому сериалу "Универ", в котором сыграл Кузю. Но мало кто знает, что Виталий Гогунский родился в Украине. Детство он провел в Полтавской области, учился в Кременчуге, получал высшее образование в Одессе. Но как и другие герои этого материала, переехал в Россию.

В 2022 году поддержал полномасштабное вторжение и активно участвовал в различных пропагандистских мероприятиях. В публичных высказываниях он называл Украину "частью России", ездил на оккупированные территории с выступлениями, поддерживал захватчиков и их семьи. Виталий Гогунский прямо пропагандирует вооруженную агрессию против Украины. За это его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



