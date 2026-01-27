24 Канал розповість про російських знаменитостей, які мають українське коріння, але зрадили свою батьківщину. За антиукраїнську діяльність, пропаганду, підтримку війни ці артисти внесені до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Любов Успенська

Співачка народилась у Києві й здобувала тут музичну освіту. Згодом переїхала до США, а з 90-х почала жити у Москві. У Росії вона стала виконавицею романсів і шансону.

Після початку великої війни Любов Успенська не просто заплющила очі на війну, але й виправдовувала російське вторгнення, брала участь у пропагандистських заходах, незаконно приїжджала до окупованого Криму, а влітку 2024 провела концерт для російських загарбників. З 2023 року проти Успенської застосовані санкції.



Лариса Доліна

Співачка народилась в Баку, але має українське та єврейське походження. У 3 роки її сім'я переїхала до Одеси, тож Лариса тут навчалась музики та починала свою кар'єру. Та вона швидко забула своє коріння.

З 2014 року Лариса Доліна підтримує путінський режим, а у 2015 оскандалилась фразою: "Одеса належить Україні тільки по карті чи атласу". Під час повномасштабної війни співачка теж підтримала російського диктатора, не тільки на словах, але й участю в пропагандистських концертах.



Додамо, у 2024 році Лариса Доліна потрапила в Росії у гучний скандал. На її сторінці з'явилися дописи про підтримку "Азову" та України, а згодом артистка заявила, що стала жертвою шахраїв. Під їхнім впливом вона продала житло та втратила кошти. Гроші втратила й жінка, яка придбала цю квартиру. Суд повернув Доліній квартиру, але нова власниця подала апеляцію й виграла. За останніми новинами у пропагандистській пресі, артистку-путіністку примусово виселяють з квартири.

Нікіта Джигурда

Актор і співак народився у Києві, у юному віці був членом збірної України з веслування на каное, навчався в інституті фізичної культури. Та згодом Микита Джигурда поїхав до Росії й продовжував розвивати свою кар'єру там. Його політичні погляди завжди були неоднозначними: він то підтримував Майдан і називав Крим українським, то ставав на бік сепаратистів.

У 2017 році артист зробив свій вибір, коли заявив, що отримав громадянство так званого "ДНР". Джигурда також підтримав російське вторгнення в Україну у 2022 році: він відвідував окуповані території, підтримував загарбників і проводив для них концерти та прямо фінансував війну. У 2024 році пропагандистські ЗМІ заявляли, що артист вирішив воювати на боці Росії.



Віталій Гогунський

Актор найбільше відомий завдяки російському серіалу "Універ", у якому зіграв Кузю. Та мало хто знає, що Віталій Гогунський народився в Україні. Дитинство він провів у Полтавській області, навчався у Кременчуці, здобував вищу освіту в Одесі. Та як і інші герої цього матеріалу, переїхав до Росії.

У 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення та активно брав участь у різних пропагандистських заходах. У публічних висловлюваннях він називав Україну "частиною Росії", їздив на окуповані території з виступами, підтримував загарбників та їхні сім'ї. Віталій Гогунський прямо пропагандує збройну агресію проти України. За це його заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



