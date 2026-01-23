Предательницу Успенскую внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес предательницу Любовь Успенскую в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Такое решение было принято во время заседания 22 января.

Об этом сообщили на сайте медиарегулятора. Результаты официального мониторинга и анализа медиа и социальных сетей показали, что Успенская своими публичными заявлениями и действиями поддерживает войну России против Украины и оккупацию украинских территорий.

Любовь Успенская публично поддерживала действия России, участвовала в пропагандистских мероприятиях, проходивших на временно оккупированных украинских территориях, осуществляла незаконные поездки в Крым и отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, публично поддерживала российские военные формирования.

В июле 2024 года певица сыграла концерт для оккупантов в Донецкой области. В интервью российские радиостанции Успенская говорила, что хотела поднять их боевой дух. В январе 2025 года она перечислила средства на восстановление разрушенных в результате боевых действий объектов культурного наследия в Курской области. К тому же установлено, что против Любви Залмановны основаны персональные специальные экономические и другие санкции.

Кто такая Любовь Успенская?