Об этом сообщили на сайте медиарегулятора. Результаты официального мониторинга и анализа медиа и социальных сетей показали, что Успенская своими публичными заявлениями и действиями поддерживает войну России против Украины и оккупацию украинских территорий.
Любовь Успенская публично поддерживала действия России, участвовала в пропагандистских мероприятиях, проходивших на временно оккупированных украинских территориях, осуществляла незаконные поездки в Крым и отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, публично поддерживала российские военные формирования.
В июле 2024 года певица сыграла концерт для оккупантов в Донецкой области. В интервью российские радиостанции Успенская говорила, что хотела поднять их боевой дух. В январе 2025 года она перечислила средства на восстановление разрушенных в результате боевых действий объектов культурного наследия в Курской области. К тому же установлено, что против Любви Залмановны основаны персональные специальные экономические и другие санкции.
Кто такая Любовь Успенская?
Любовь Успенская родилась в Киеве. Окончила обучение в музыкальной школе и Киевском музыкальном училище имени Р. М. Глиэра.
В 1997 году певица переехала в Италию, а через два года эмигрировала в США со своим вторым мужем Юрием Успенским. С 1993 году пропагандистка живет и работает в Москве.
В марте 2024 года Успенская получила российское гражданство. Находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины за антиукраинскую деятельность.