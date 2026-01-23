Про це повідомили на сайті медіарегулятора. Результати офіційного моніторингу та аналізу медіа і соціальних мереж засвідчили, що Успенська своїми публічними заявами й діями підтримує війну Росії проти України й окупацію українських територій.
Любов Успенська публічно підтримувала дії Росії, брала участь у пропагандистських заходах, що проходили на тимчасово окупованих українських територіях, здійснювала незаконні поїздки до Криму та окремих регіонів Донецької й Луганської областей, публічно підтримувала російські військові формування.
У липні 2024 року співачка відіграла концерт для окупантів на Донеччині. В інтерв'ю російські радіостанції Успенська говорила, що хотіла підняти їхній бойовий дух. У січні 2025 року вона перерахувала кошти на відновлення зруйнованих унаслідок бойових дій об'єктів культурної спадщини на Курщині. До того ж встановлено, що проти Любові Залманівни засновано персональні спеціальні економічні та інші санкції.
Хто така Любов Успенська?
Любов Успенська народилася у Києві. Закінчила навчання у музичній школі та Київському музичному училищі імені Р. М. Глієра.
У 1997 році співачка переїхала до Італії, а через два роки емігрувала до США зі своїм другим чоловіком Юрієм Успенським. З 1993 році пропагандистка живе та працює в Москві.
У березні 2024 року Успенська отримала російське громадянство. Перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України за антиукраїнську діяльність.