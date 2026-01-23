Про це повідомили на сайті медіарегулятора. Результати офіційного моніторингу та аналізу медіа і соціальних мереж засвідчили, що Успенська своїми публічними заявами й діями підтримує війну Росії проти України й окупацію українських територій.

Любов Успенська публічно підтримувала дії Росії, брала участь у пропагандистських заходах, що проходили на тимчасово окупованих українських територіях, здійснювала незаконні поїздки до Криму та окремих регіонів Донецької й Луганської областей, публічно підтримувала російські військові формування.

У липні 2024 року співачка відіграла концерт для окупантів на Донеччині. В інтерв'ю російські радіостанції Успенська говорила, що хотіла підняти їхній бойовий дух. У січні 2025 року вона перерахувала кошти на відновлення зруйнованих унаслідок бойових дій об'єктів культурної спадщини на Курщині. До того ж встановлено, що проти Любові Залманівни засновано персональні спеціальні економічні та інші санкції.

Хто така Любов Успенська?