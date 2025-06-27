Невеста Безоса предстала в изысканном платье Schiaparelli на гала-вечеринке по случаю свадьбы

Журналистка Лорен Санчес продемонстрировала изысканный образ в первый день празднования свадьбы в Венеции. Она предстала в платье от Schiaparelli.

Лорен Санчес попала в объективы фотографов, когда выходила из отеля Aman и садилась в лодку к жениху Джеффу Безосу. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Невеста продемонстрировала изысканный выход накануне ужина с гостями. Для гала-вечеринки она выбрала платье с открытыми плечами из кутюрной коллекции Schiaparelli под названием "Икар".

Верх наряда, как и облегающая юбка длины миди, вышита цветочными узорами в переливающихся голубых, зеленых и золотых оттенках на фоне ткани цвета шампанского.

Однако наибольшее внимание привлекает тонкая талия Лорен Санчес. Средняя часть платья – корсет, изготовлен из плотной золотистой ткани.



Лорен Санчес / Фото Getty Images

Поскольку наряд невесты был достаточно ярким, она не перегружала его аксессуарами. Санчес собрала волосы в высокий хвост и украсила уши бриллиантовыми серьгами.

Что известно о "свадьбе года"

Основатель Amazon Джефф Безос и Лорен Санчес сыграют свадьбу в Венеции. Празднование продлится три дня. Свадебная церемония состоится сегодня, 27 июня.

На праздник приглашены 200 гостей, среди которых знаменитости: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо.