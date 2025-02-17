Поливал грязью, кричал и унижал: экс-студентки Льва Сомова обвинили его в насилии

Бывшие студентки киевских университетов рассказали об опыте обучения в мастерской Льва Сомова –актера и преподавателя. Они раскритиковали Льва Николаевича за его методику преподавания, унижения и оскорбления.

Бывшие студентки Киевского международного университета и Киевского университета технологий и дизайна рассказали о том, каким было их обучение у Льва Сомова. Девушки готовы понести ответственность за все сказанное в интервью Алине Доротюк в правовом поле, пишет 24 Канал.

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Саша Мироненко, которая поступила в КНУТД в 2019 году и ушла с третьего курса, рассказала, что студенты шли на обучение с мечтой в глазах. Однако в мастерской Льва Сомова их ждала другая реальность. В первую очередь бывшая студентка вспомнила о запрете на отношения. По ее словам, за это преподаватель игнорировал, буллил и оскорблял.

Когда Лев Николаевич узнал, что я встречаюсь с парнем из театра Франко, сказал: "Ты должна ложиться только перед моими ногами, а не перед франковскими "жеребцами". Когда он узнал, что моя одногруппница имеет отношения, он начал ее буллить, игнорировать и кричать: "вы думаете п*здой, вы можете только тр*х*ться, вам бы только п*ськи и с*ськи, вы должны думать только обо мне, потому что есть искусство, я в этом искусстве, а вас нет",

– рассказала Саша Мироненко.

Девушка рассказала, что испытывала эмоциональное унижение. Лев Николаевич якобы поставил ей условие: будет обращать на нее внимание только тогда, когда она похудеет. К тому времени он только ее оскорблял. Когда Саша похудела до критического веса, он ставил ее другим студенткам в пример.

"Я себя довела до такого веса, что на сцене кроме холода и голода не чувствовала ничего. Параллельно на меня кричали, что я ничего не чувствую. "Кричи, я тебя не слышу, вытащи х*й изо рта, у тебя члены во рту что ли?". Я тогда подумала: если я умру, он начнет меня любить?" – вспомнила студентка.



Саша Мироненко в критическом весе / Скриншот из видео

Напомним, около двух недель назад Саша Мироненко опубликовала сообщение, в котором обвинила Льва Сомова в психологическом насилии. Тогда она рассказала, как преподаватель плюнул в девушку, и как мог бросаться в студентов бутылками с водой.

20-летняя Светлана, которая училась в КНУТД, обвинила Льва Сомова в сексизме. По ее словам, его оскорбления касались только девушек.

"Все женщины созданы для того, чтобы рожать. Они ничего добиться не могут, особенно в этой профессии. Все режиссерки – психопатки, они ничего не могут добиться", – такие заявления якобы звучали от народного артиста.

Елизавета, которая училась в Киевском международном университете, призналась, что получила психологическую травму после занятий у Льва Сомова.

Меня уничтожали тем, что меня постоянно игнорировали. я боялась сказать, что я думаю, показывать этюды. "Ты бездарность, никому не нужна, ушла нах*й со сцены". Я сейчас боюсь говорить свое мнение,

– рассказала девушка.

Бывшие студенты о насилии со стороны Льва Сомова: видео

Бывшая студентка Киевского международного университета Анастасия рассказала, что 5 лет назад обучение стоило около 25 тысяч. Но после курса у Льва Сомова ей пришлось обратиться к психотерапевту.

Насколько это доходило до абсурда – когда тебя обзывают, когда на тебя матерятся, ты это еще более-менее нормально воспринимаешь, потому что на тебя обращают внимание. Это тоже момент коммуникации,

– сказала бывшая студентка.

Бывшие студентки также пожаловались на методику преподавания Льва Сомова. По их словам, он игнорировал, морально притеснял и поливал грязью. Девушки уверены, что оскорбительные заявления слышала едва ли не каждая студентка мастерской.

Своеобразной была и система оценивания. Лев Николаевич, по словам бывших студенток, делил учеников на "лузеров" и "любимчиков".

Лев Сомов отверг обвинения и пригрозил Алине Доротюк судом. Он заявил, что не выходит за пределы учебной программы в процессе преподавания.