Кормила кошек, била посуду и танцевала до утра: Мадонна показала роскошное празднование своего 68-летия

Свой 68-й день рождения поп-дива Мадонна отпраздновала еще 16 августа, но сделала паузу и только сейчас показала в соцсети долгожданный фотоотчет. Звезда устроила себе и родным настоящие греческие каникулы, превратив личный праздник в зрелищное шоу.

Певица поделилась в инстаграме серией атмосферных снимков, и они просто потрясающие! Мадонна встретила свой новый год на острове Корфу, пишет HOLA!. Рядом с певицей были ее 30-летний бойфренд Аким Моррис, близкие друзья и сразу пять детей: Лурдес, Рокко, Мерси и близняшки Стелла и Эстер.

Это мой день рождения! Ешь, молись, люби, пей, танцуй, разбивай тарелки, корми кошек!! Спасибо, Боже!,

– эмоционально подписала снимки именинница.



Мадонна отмечала день рождения в Греции / фото из инстаграма

Оказывается, праздничный марафон длился целую неделю. Компания арендовала яхту, исследуя местные побережья, а сама Мадонна даже успела посетить знаменитые древние монастыри Метеора. Основная же вечеринка состоялась в традиционной таверне села Курамадес. Семейный праздник прошел по всем местным канонам: с живой музыкой, зажигательными танцами и даже разбиванием тарелок на счастье.



Мадонна в платье с цветами и золотом от Dolce & Gabbana / фото из инстаграма

Сыну артистки Рокко выпала ответственная миссия – он торжественно вынес матери роскошный торт в форме сердца с традиционным восточным оберегом от сглаза (глазом Фатимы).



Торт на день рождения Мадонны / фото из инстаграма



Мадонна с бойфрендом / фото из инстаграма



Мадонна с детьми / фото из инстаграма

Отдельного внимания заслуживают праздничные наряды звезды, ведь она сменила сразу два эффектных образа. Для главного ужина Мадонна выбрала кутюрное голубое платье в пол от Dolce & Gabbana, украшенное золотой вышивкой и объемными розовыми и красными цветами, дополнив его массивными украшениями и ярким венком.



Праздничный образ Мадонны / фото из инстаграма

На другой вечеринке под открытым небом поп-дива появилась в белоснежном кружевном прозрачном платье с широким ремнем на талии и многочисленными подвесками в форме крестов.



Мадонна в белом платье с дочерью / фото из инстаграма

Мадонна в очередной раз доказала, что продолжает жить и праздновать эту жизнь исключительно по собственным правилам, сочетая семейный уют с неукротимым глянцевым шиком.



Мадонна кормила котиков в свой день рождения / фото из инстаграма

Ранее ходили слухи о том, что Мадонна планирует выйти замуж за своего молодого бойфренда. Официального подтверждения пара не давала, а сама Мадонна позже подшутила над пользователями сети, которые распространяли эти слухи.