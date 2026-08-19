Співачка поділилася в інстаграмі серією атмосферних знімків, і вони просто вау! Свій новий рік Мадонна зустріла на острові Корфу, пише HOLA!. Поруч зі співачкою був її 30-річний бойфренд Акім Морріс, близькі друзі та одразу п'ять дітей: Лурдес, Рокко, Мерсі та двійнята Стели й Естер.

Це мій день народження! Їж, молися, кохай, пий, танцюй, бий тарілки, годуй котів!! Дякую, Боже!,

– емоційно підписала кадри іменинниця.



Мадонна святкувала день народження у Греції / фото з інстаграму

Виявляється, святковий марафон тривав цілий тиждень. Компанія орендувала яхту, досліджувала місцеві узбережжя, а сама Мадонна навіть встигла відвідати знамениті стародавні монастирі Метеора. Основна ж вечірка відбулася у традиційній таверні селища Курамадес. Родинне свято пройшло за всіма місцевими канонами: із живим виконанням музики, запальними танцями й навіть розбиванням тарілок на щастя.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Мадонна у сукні з квітами та золотом від Dolce & Gabbana / фото з інстаграму

Синові артистки Рокко випала відповідальна місія – він урочисто виніс матері розкішний торт у формі серця із традиційним східним оберегом від вроків (оком Фатіми).



Торт на день народження Мадонни / фото з інстаграму



Мадонна з бойфрендом / фото з інстаграму



Мадонна з дітьми / фото з інстаграму

Окремої уваги варті святкові аутфіти зірки, адже вона змінила одразу два ефектні луки. Для головної вечері Мадонна обрала кутюрну блакитну сукню до підлоги від Dolce & Gabbana, оздоблену золотим гаптуванням та об'ємними рожевими й червоними квітами, додавши до неї масивні прикраси та яскравий вінок.



Святковий образ Мадонни / фото з інстаграму

На іншій вечірці просто неба попдіва з'явилася в білосніжній мереживній прозорій сукні з широким ременем на талії та численними підвісками у формі хрестів.



Мадонна у білій сукні з донькою / фото з інстаграму

Мадонна вкотре довела, що продовжує жити й святкувати це життя виключно за власними правилами, поєднуючи сімейний затишок із неприборканим глянцевим шиком.



Мадонна годувала котиків на свій день народження / фото з інстаграму

Раніше ходили чутки про те, що Мадонна планує вийти заміж за свого молодого бойфренда. Офіційного підтвердження пара не давала, а сама Мадонна пізніше потролила користувачів мережі, які розповсюджували ці плітки.