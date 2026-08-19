Певица поделилась в инстаграме серией атмосферных снимков, и они просто потрясающие! Мадонна встретила свой новый год на острове Корфу, пишет HOLA!. Рядом с певицей были ее 30-летний бойфренд Аким Моррис, близкие друзья и сразу пять детей: Лурдес, Рокко, Мерси и близняшки Стелла и Эстер.
Это мой день рождения! Ешь, молись, люби, пей, танцуй, разбивай тарелки, корми кошек!! Спасибо, Боже!,
– эмоционально подписала снимки именинница.
Мадонна отмечала день рождения в Греции / фото из инстаграма
Оказывается, праздничный марафон длился целую неделю. Компания арендовала яхту, исследуя местные побережья, а сама Мадонна даже успела посетить знаменитые древние монастыри Метеора. Основная же вечеринка состоялась в традиционной таверне села Курамадес. Семейный праздник прошел по всем местным канонам: с живой музыкой, зажигательными танцами и даже разбиванием тарелок на счастье.
Мадонна в платье с цветами и золотом от Dolce & Gabbana / фото из инстаграма
Сыну артистки Рокко выпала ответственная миссия – он торжественно вынес матери роскошный торт в форме сердца с традиционным восточным оберегом от сглаза (глазом Фатимы).
Торт на день рождения Мадонны / фото из инстаграма
Мадонна с бойфрендом / фото из инстаграма
Мадонна с детьми / фото из инстаграма
Отдельного внимания заслуживают праздничные наряды звезды, ведь она сменила сразу два эффектных образа. Для главного ужина Мадонна выбрала кутюрное голубое платье в пол от Dolce & Gabbana, украшенное золотой вышивкой и объемными розовыми и красными цветами, дополнив его массивными украшениями и ярким венком.
Праздничный образ Мадонны / фото из инстаграма
На другой вечеринке под открытым небом поп-дива появилась в белоснежном кружевном прозрачном платье с широким ремнем на талии и многочисленными подвесками в форме крестов.
Мадонна в белом платье с дочерью / фото из инстаграма
Мадонна в очередной раз доказала, что продолжает жить и праздновать эту жизнь исключительно по собственным правилам, сочетая семейный уют с неукротимым глянцевым шиком.
Мадонна кормила котиков в свой день рождения / фото из инстаграма
Ранее ходили слухи о том, что Мадонна планирует выйти замуж за своего молодого бойфренда. Официального подтверждения пара не давала, а сама Мадонна позже подшутила над пользователями сети, которые распространяли эти слухи.