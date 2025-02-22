22 февраля, 12:17
Мадонна раскритиковала Трампа, который назвал себя "королем": "Если это шутка, то мне не смешно"
Американская поп-звезда Мадонна отреагировала на публикацию Дональда Трампа, где он изобразил себя в короне и подписал фото "Да здравствует король". Это вызвало у нее негативные эмоции.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу артистки в соцсети Х (бывший твитер).
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Так, певица напомнила о демократических ценностях США и раскритиковала президента.
Я думала, что эту страну построили европейцы, которые спасались от жизни под властью короля, чтобы начать новый мир, в котором руководит народ. Сейчас у нас есть президент, который называет себя нашим королем. Если это шутка, то мне не смешно,
– написала Мадонна.
Что известно о политической позиции Мадонны
- Певица открыто поддерживает Демократическую партию США. Во время выборов она вместе с 28-летней дочерью Лурдес Леон отдала свой голос за Камалу Харрис, надеясь, что та "спасет страну".
- После этого она выразила возмущение относительно победы Трампа на выборах: "Пытаюсь понять, почему осужденного преступника, насильника выбрали управлять нашей страной. Потому что он полезен для экономики?"
- Свою позицию Мадонна подкрепила и демонстративным жестом, опубликовав в инстаграм-сторис фото торта с надписью "Fuck Trump".