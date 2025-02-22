Мадонна раскритиковала Трампа, который назвал себя "королем": "Если это шутка, то мне не смешно"

Американская поп-звезда Мадонна отреагировала на публикацию Дональда Трампа, где он изобразил себя в короне и подписал фото "Да здравствует король". Это вызвало у нее негативные эмоции.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу артистки в соцсети Х (бывший твитер).

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Так, певица напомнила о демократических ценностях США и раскритиковала президента.

Я думала, что эту страну построили европейцы, которые спасались от жизни под властью короля, чтобы начать новый мир, в котором руководит народ. Сейчас у нас есть президент, который называет себя нашим королем. Если это шутка, то мне не смешно,

– написала Мадонна.

Что известно о политической позиции Мадонны