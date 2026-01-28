Магазин ANDRE TAN в Херсоне сгорел дотла после вражеского обстрела
- Магазин ANDRE TAN в Херсоне сгорел после обстрела, о чем сообщил дизайнер.
- Андре Тан подчеркнул, что магазин будет отстроен, и выразил поддержку Херсону.
Российские захватчики продолжают уничтожать и разрушать все на своем пути. Украинский дизайнер Андре Тан сообщил, что из-за оккупантов сгорел его магазин в Херсоне.
Андре Тан на своей странице в инстаграме показал фото обгоревшего здания. Сейчас так выглядит его херсонский магазин. Пожар произошел утром в среду, 28 января.
К слову На фронте погиб Николай Дзяк – солист групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова"
Дизайнер уже 25 лет выстраивает собственный бренд. Он подчеркнул, что это не просто бизнес. Это также команда, те, кто рядом, а также самое важное – люди, для которых все это создавалось.
Сегодня утром в наш магазин ANDRE TAN в Херсоне был прилет и он был сожжен дотла. И у меня нет слов, чтобы описать эту боль... Но у меня есть понимание – они не заберут главного! Не заберут талант. Не заберут силу. Не заберут наши города! Мы не позволим!
– подчеркнул модельер.
Андре Тан выразил поддержку городу Херсону и его жителям. И подчеркнул, что магазин еще отстроится.
Магазин ANDRE TAN / Фото из инстаграма дизайнера
Отметим, в Херсоне ранее под атаку попадали и учебные заведения. Ночью 13 января россияне атаковали дронами Херсонский государственный университет. Об этом сообщал его ректор Александр Спиваковский.
Что известно об Андре Тане?
- Андре Тан (настоящее имя – Андрей Тищенко) – украинский дизайнер с мировым именем. Он родился на Харьковщине, с 11 лет начал заниматься на курсах кройки и шитья. Учился в текстильном техникуме, а затем в университете технологии и дизайна в Киеве. Также проходил обучение за рубежом – в Германии и Великобритании.
- В 2000 году дизайнер создал торговую марку ANDRE TAN, впоследствии представил свои коллекции на Украинской неделе моды. Также получил известность благодаря фэшн-шоу на телевидении.
- Наряды Андре Тана выбирают не только украинские звезды, но и мировые знаменитости, а сам дизайнер неоднократно сотрудничал с другими именитыми модельерами и брендами. Сейчас Андре Тан находится за границей.