Магазин ANDRE TAN в Херсоне сгорел дотла после вражеского обстрела

Российские захватчики продолжают уничтожать и разрушать все на своем пути. Украинский дизайнер Андре Тан сообщил, что из-за оккупантов сгорел его магазин в Херсоне.

Андре Тан на своей странице в инстаграме показал фото обгоревшего здания. Сейчас так выглядит его херсонский магазин. Пожар произошел утром в среду, 28 января.

Дизайнер уже 25 лет выстраивает собственный бренд. Он подчеркнул, что это не просто бизнес. Это также команда, те, кто рядом, а также самое важное – люди, для которых все это создавалось.

Сегодня утром в наш магазин ANDRE TAN в Херсоне был прилет и он был сожжен дотла. И у меня нет слов, чтобы описать эту боль... Но у меня есть понимание – они не заберут главного! Не заберут талант. Не заберут силу. Не заберут наши города! Мы не позволим!

– подчеркнул модельер.

Андре Тан выразил поддержку городу Херсону и его жителям. И подчеркнул, что магазин еще отстроится.



Магазин ANDRE TAN / Фото из инстаграма дизайнера

Отметим, в Херсоне ранее под атаку попадали и учебные заведения. Ночью 13 января россияне атаковали дронами Херсонский государственный университет. Об этом сообщал его ректор Александр Спиваковский.

