После 25 лет брака Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись, – СМИ

В Голливуде, вероятно, стало меньше на одну звездную пару. Союз Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс считался одним из самых крепких.

Заголовки этой новости уже "украсили" первые полосы иностранных изданий. Кроме того, экс-супруги якобы начали распродавать совместную недвижимость, пишет Show24 со ссылкой на The Holywood Gossip.

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Инсайдеры называют причиной развода то, что каждый из пары ведет собственную жизнь. К примеру, Кэтрин предпочитает путешествия и съемки, а Майкл сидит дома и скучает по жене. Стоит отметить и то, что у пары немаленькая разница в возрасте – 31 год.

"Он выглядит более хрупким, чем когда-либо, и он не так быстро понимает или двигается, как раньше, и это стало проблемой для Кэтрин. Она разочарована, что стала для него скорее сиделкой, чем женой. Ее карьера отошла на второй план. Кэтрин хочет путешествовать по миру и играть в гольф, сниматься в большем количестве фильмов и работать с интересными людьми, а Майкл не может догнать ее. Вместо этого он сидит дома и беспокоится. Для них это просто стало печальной ситуацией", – сообщил инсайдер иностранному изданию.

Что известно об отношениях Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс

В 1999 году актеры начали встречаться. Через год поженились, ведь не сомневались в чувствах друг к другу. У супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл и дочь Кэрис Зета.

В 2013 году в СМИ распространились слухи, что в семье Дугласов произошла трещина, ведь Майкл и Кэтрин живут отдельно. Пара якобы взяла паузу, но впоследствии их отношения наладились.

В 2023 году писали, что супруги разошлись, однако Кэтрин это отрицала.

Отметим, что семейство не дает никаких официальных заявлений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ. Однако инсайдеры убеждены, что они хорошо скрывают свой развод.

Также на днях стало известно о том, что актриса Наталья Денисенко подала на развод с мужем, военным Андреем Фединчиком.