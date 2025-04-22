После 25 лет брака Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись, – СМИ
- Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись после 25 лет брака.
- Причиной развода называют разные жизненные приоритеты, в частности, разницу в возрасте и интересах.
- Пара начала отношения в 1999 году, поженилась в 2000 году, имеет двоих детей.
- Семейство не делало официальных заявлений о разводе, но инсайдеры утверждают, что они скрывают ситуацию.
В Голливуде, вероятно, стало меньше на одну звездную пару. Союз Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс считался одним из самых крепких.
Заголовки этой новости уже "украсили" первые полосы иностранных изданий. Кроме того, экс-супруги якобы начали распродавать совместную недвижимость, пишет Show24 со ссылкой на The Holywood Gossip.
Не пропустите Самые громкие PR-романы в шоу-бизнесе: почему к этому прибегают звезды
Инсайдеры называют причиной развода то, что каждый из пары ведет собственную жизнь. К примеру, Кэтрин предпочитает путешествия и съемки, а Майкл сидит дома и скучает по жене. Стоит отметить и то, что у пары немаленькая разница в возрасте – 31 год.
"Он выглядит более хрупким, чем когда-либо, и он не так быстро понимает или двигается, как раньше, и это стало проблемой для Кэтрин. Она разочарована, что стала для него скорее сиделкой, чем женой. Ее карьера отошла на второй план. Кэтрин хочет путешествовать по миру и играть в гольф, сниматься в большем количестве фильмов и работать с интересными людьми, а Майкл не может догнать ее. Вместо этого он сидит дома и беспокоится. Для них это просто стало печальной ситуацией", – сообщил инсайдер иностранному изданию.
Что известно об отношениях Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс
- В 1999 году актеры начали встречаться. Через год поженились, ведь не сомневались в чувствах друг к другу. У супругов родилось двое детей – сын Дилан Майкл и дочь Кэрис Зета.
- В 2013 году в СМИ распространились слухи, что в семье Дугласов произошла трещина, ведь Майкл и Кэтрин живут отдельно. Пара якобы взяла паузу, но впоследствии их отношения наладились.
- В 2023 году писали, что супруги разошлись, однако Кэтрин это отрицала.
- Отметим, что семейство не дает никаких официальных заявлений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ. Однако инсайдеры убеждены, что они хорошо скрывают свой развод.
Также на днях стало известно о том, что актриса Наталья Денисенко подала на развод с мужем, военным Андреем Фединчиком.