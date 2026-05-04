Как сейчас выглядят дети Майкла Джексона и кто из них не поддержал фильм об отце

Недавно состоялась премьера байопика о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Лента получила название "Майкл", а певца на экране воплотил его племянник Джаафар Джексон.

В фильме показали начало карьеры Джексона и его путь к славе, в частности участие в группе Jackson 5, в котором он выступал с братьями, однако не осветили личную жизнь певца. Майкл дважды был женат и имел троих детей. Как сейчас выглядят сына и дочь короля поп-музыки, смотрите в материале 24 Канала.

Как сейчас выглядят дети Майкла Джексона?

Майкл Джозеф Джексон-младший (Принс Джексон)

Майкл Джозеф Джексон-младший – первенец Майкла Джексона и его бывшей жены Дебби Роу. Он родился 13 февраля 1997 года и известен под прозвищем Принс.

Принсу было 12 лет, когда умер отец. Законной опекуншей парня, его брата и сестры стала бабушка – Кэтрин Джексон, мама короля поп-музыки.

В детстве дети Майкла в основном оставались вне внимания общественности, однако в 2010 году появились на церемонии вручения премии Грэмми, где получили награду за жизненные достижения отца (посмертно).

Интересно, что первенец Джексона стал исполнительным продюсером биографического фильма о нем. Так, он вместе с другими членами семьи посетил премьеру ленты, прошедшей 20 апреля в Лос-Анджелесе.

Принс Джексон на премьере фильма "Майкл" / Фото Getty Images

Пэрис Джексон

Пэрис Джексон – певица, модель и актриса. Она является вторым ребенком и единственной дочерью исполнителя Billie Jean и Дебби Роу. Девочка потеряла отца, когда ей было 11 лет.

В 2013 году Пэрис пыталась совершить самоубийство. По сообщениям СМИ, певица "порезала себе запястья кухонным ножом и приняла до 20 таблеток ибупрофена", ее госпитализировали.

Отметим, что девушка проигнорировала премьеру фильма об отце. Это и неудивительно, поскольку еще в 2025 году она раскритиковала будущий байопик, передает The Guardian.

Повествование контролируется, в нем много неточностей и много откровенной лжи. В конце концов, это меня не устраивает. Наслаждайтесь. Делайте что угодно. Меня не впутывайте,

– заявила Пэрис.

Пэрис Джексон / Фото Getty Images

Бланкет (Биги) Джексон

Бланкет – третий ребенок Майкла Джексона. 21 февраля 2002 года его родила суррогатная мама. Личность женщины неизвестна, а Дебби Роу отрицала, что является биологической матерью мальчика.

Бланкету было всего 7 лет, когда не стало отца. В 2015 году он сменил имя на Биги из-за того, что подвергался травле. 10 апреля парень поддержал брата во время премьеры фильма "Майкл" в Берлине.

Биги Джексон на премьере фильма "Майкл" / Фото Getty Images

Напомним, что первой женой Майкла Джексона стала Лиза Мари Пресли – дочь Элвиса Пресли. Брак звезд продлился недолго – с 1994 до 1996 годов, совместных детей у них не было. Некоторые считают, что женитьба певца была пиар-ходом, чтобы восстановить имидж после обвинений в развращении детей.

С Дебби Роу Джексон официально узаконил отношения в 1996 году. После развода в 1999 году король поп-музыки получил полную опеку над их двумя детьми, Принсом и Пэрис.