У фільмі показали початок кар'єри Джексона та його шлях до слави, зокрема участь у гурті Jackson 5, в якому він виступав з братами, проте не висвітлили особисте життя співака. Майкл двічі був у шлюбі та мав трьох дітей. Як зараз виглядають сина та донька короля попмузики, дивіться у матеріалі 24 Каналу.

Як зараз виглядають діти Майкла Джексона?

Майкл Джозеф Джексон-молодший (Прінс Джексон)

Майкл Джозеф Джексон-молодший – первісток Майкла Джексона та його колишньої дружини Деббі Роу. Він народився 13 лютого 1997 року та відомий під прізвиськом Прінс.

Прінсу було 12 років, коли помер батько. Законною опікункою хлопця, його брата та сестри стала бабуся – Кетрін Джексон, мама короля попмузики.

У дитинстві діти Майкла здебільшого залишалися поза увагою громадськості, проте у 2010 році з'явилися на церемонії вручення премії Греммі, де отримали нагороду за життєві досягнення батька (посмертно).

Цікаво, що первісток Джексона став виконавчим продюсером біографічного фільму про нього. Так, він разом з іншими членами родини відвідав прем'єру стрічки, що пройшла 20 квітня у Лос-Анджелесі.

Прінс Джексон на прем'єрі фільму "Майкл" / Фото Getty Images

Періс Джексон

Періс Джексон – співачка, модель та акторка. Вона є другою дитиною та єдиною донькою виконавця Billie Jean і Деббі Роу. Дівчинка втратила батька, коли їй було 11 років.

У 2013 році Періс намагалася скоїти самогубство. За повідомленнями ЗМІ, співачка "порізала собі зап'ястки кухонним ножем і прийняла до 20 пігулок ібупрофену", її госпіталізували.

Зазначимо, що дівчина проігнорувала прем'єру фільму про батька. Це й не дивно, оскільки ще у 2025 році вона розкритикувала майбутній байопік, передає The Guardian.

Оповідь контролюється, в ній багато неточностей і багато відвертої брехні. Зрештою, це мене не влаштовує. Насолоджуйтесь. Робіть що завгодно. Мене не вплутуйте,

– заявила Періс.

Періс Джексон / Фото Getty Images

Бланкет (Бігі) Джексон

Бланкет – третя дитина Майкла Джексона. 21 лютого 2002 року його народила сурогатна мама. Особа жінки невідома, а Деббі Роу заперечувала, що є біологічною матір'ю хлопчика.

Бланкету було лише 7 років, коли не стало батька. У 2015 році він змінив ім'я на Бігі через те, що зазнавав цькувань. 10 квітня хлопець підтримав брата під час прем'єри фільму "Майкл" у Берліні.

Бігі Джексон на прем'єрі фільму "Майкл" / Фото Getty Images

Нагадаємо, що першою дружиною Майкла Джексона стала Ліза Марі Преслі – дочка Елвіса Преслі. Шлюб зірок протривав недовго – з 1994 до 1996 років, спільних дітей у них не було. Дехто вважає, що одруження співака було піар-ходом, щоб відновити імідж після звинувачень у розбещенні дітей.

З Деббі Роу Джексон офіційно узаконив стосунки у 1996 році. Після розлучення у 1999 році король попмузики отримав повну опіку над їхніми двома дітьми, Прінсом і Періс.