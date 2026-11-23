Их познакомили друзья, а впоследствии они начали не только строить отношения, но и работать вместе. Рассказываем, кто покорил сердце американской певицы и как развивался их роман.

После развода с Лиамом Хэмсвортом Майли Сайрус обрела любовь с музыкантом Максом Морандо, который младше ее на шесть лет. Их история началась со свидания вслепую, а в ноябре 2026 года пара поженилась. 24 Канал рассказывает , как влюбились Майли Сайрус и Макс Морандо и что известно об их отношениях.

Как Майли Сайрус познакомилась с Максом Морандо

Майли Сайрус / Фото из инстаграма miley

Майли Сайрус и Макс Морандо познакомились в 2021 году. Как впоследствии рассказала певица в интервью British Vogue, их познакомили друзья и устроили свидание вслепую.

При этом для Майли эта встреча действительно стала неожиданностью, тогда как Макс уже знал, с кем идет на свидание. Певица с юмором вспоминала, что согласилась на встречу с мыслью: если ей не понравится мужчина, она просто уйдет.

В ноябре 2021 года пара вместе появилась на модном показе Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе. Это стало одним из первых публичных появлений влюбленных вместе.

Почему занимается избранник Майли Сайрус

Макс Морандо – американский музыкант и барабанщик рок-группы Liily. До этого он играл в инди-рок-группе The Regrettes, в составе которой выступал с 2015 по 2018 год.

Майли Сайрус и Макс Морандо / Фото Getty Images

Музыка стала не только общим увлечением пары, но и частью их отношений. Морандо работал над композициями "Handstand" и "Violet Chemistry" из альбома Майли Сайрус "Endless Summer Vacation", который вышел в 2023 году.

Также группа Liily выступала в новогоднем шоу певицы на NBC. В 2023 году Майли даже рассказывала, что ее парень помогал ей во время работы над музыкой и поддерживал в важные профессиональные моменты.

Разница в возрасте и совместная жизнь пары

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года, а Макс Морандо – 16 ноября 1998 года. Разница в возрасте между ними составляет почти шесть лет: певице исполнилось 34, а музыканту – 28.

В ноябре 2024 года Майли также говорила о разнице между их поколениями в интервью Harper's Bazaar. По словам артистки, Макс несколько иначе смотрит на жизнь, в частности потому, что вырос во времена социальных сетей.

Майли Сайрус и Макс Морандо / Фото из инстаграма miley

Она даже пошутила, что парень воспитывает их собаку, следуя советам с Reddit. Когда Майли сомневается в каком-то решении, Макс может ответить, что именно так советуют пользователи платформы.

Несмотря на внимание к их роману, влюбленные не спешили выставлять личную жизнь напоказ. В 2024 году стало известно, что они начали жить вместе в доме певицы в Малибу.

Помолвка и свадьба Майли Сайрус и Макса Морандо

О помолвке пары заговорили в декабре 2025 года. Тогда Майли и Макс вместе появились на премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел" в Лос-Анджелесе. Внимание фотографов привлекло кольцо с бриллиантом на безымянном пальце певицы. Впоследствии помолвку подтвердили источники Us Weekly.

Майли Сайрус и Макс Морандо / Фото из инстаграма miley

А уже 21 ноября 2026 года Майли Сайрус и Макс Морандо поженились после пяти лет отношений. Так история, начавшаяся с свидания вслепую, привела пару к свадьбе.