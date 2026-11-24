Американская певица Майли Сайрус поделилась новыми фотографиями со своей свадьбы с музыкантом Максом Морандо.

Фотографии артистка опубликовала в инстаграме 23 ноября – в свой 34-й день рождения.

На новых фото можно увидеть, как прошел этот особенный день для пары: от подготовки к церемонии до празднования с родными и друзьями. В частности, Майли показала момент, когда они с Максом обменивались свадебными клятвами. Пока молодожены стояли под большой аркой из белых цветов, гости в черных нарядах наблюдали за церемонией.

Также певица опубликовала трогательное фото у алтаря, на котором она вытирает слезы счастья. Среди других кадров – момент, когда мама ведет ее к жениху, и танец с отцом во время свадебного торжества.

Напомним, что Майли Сайрус и Макс Морандо поженились 21 ноября в Палм-Спрингс. На свадьбу пригласили только самых близких родственников и друзей. Церемонию провел Уэйн Койн – фронтмен группы The Flaming Lips.

Для официальной части свадьбы Майли выбрала белое шелковое платье с длинными рукавами от Saint Laurent. А для свадебной вечеринки певица подготовила совершенно другой образ: переоделась в черное мини-платье, расшитое пайетками. Она дополнила наряд полупрозрачными черными колготками и туфлями на каблуках. Однако впоследствии Майли сняла обувь и продолжила танцевать босиком.

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Макса Морандо?

Артисты вместе уже пять лет. В 2025 году пара обручилась. Певица рассказывала, что познакомилась с будущим мужем на свидании вслепую, которое им организовали знакомые. Правда, для Макса эта встреча не стала сюрпризом.

Впервые вместе на красной дорожке влюбленные появились в ноябре 2021 года на показе Gucci.

Возлюбленный сделал Майли предложение во время отдыха в Японии, куда пара отправилась в честь 33-го дня рождения певицы. Артистка рассказывала, что это предложение стало для нее настоящим сюрпризом.

Напомним, что в сентябре американская актриса и певица Дав Камерон и фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид поженились.