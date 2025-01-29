Звезда "Один дома" впервые за долгое время показал фото с любимой

Маколей Калкин, известный по роли в фильме "Один дома", редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно актер вместе со своей возлюбленной Брендой Сонг снялся в романтической фотосессии.

Влюбленные позировали для глянца Cosmopolitan, который выходит ко Дню святого Валентина. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу издания. Интересно "Как оскорбление воспринимала": стало известно, что Кравец категорически не соглашалась играть в "Квартале" Так, на снимках Маколей и Бренда предстают в повседневных образах. Они фотографировались в постели, на кухне и даже в ванной во время чистки зубов. Маколей Калкина и Бренда Сонг / Фото Cosmopolitan Что известно об отношениях Маколея Калкина и Бренды Сонг История любви актеров началась в 2017 году на съемочной площадке фильма "Земля перемен" в Таиланде.

В апреле 2021 года у пары родился первенец – сын Дакота Сонг Калкин.

Вскоре после этого на пальце Бренды заметили кольцо, что подтвердило слухи о помолвке актеров.

17 марта 2024 года семья пополнилась вторым сыном, которого назвали Карсоном.

Несмотря на публичность, пара старается сохранять приватность своей семьи.