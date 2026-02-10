Песни о любви, счастье и боли: Барских, Омаргалиева и другие звезды выпустили эмоциональные премьеры
- Макс Барских выпустил песню "Закоханий" о чувствах, которые согревают в холодные времена.
- Женя Галич, DETACH, Alena Omargalieva, Nastya Vogan, Sovalieva и другие артисты также презентовали новые музыкальные треки.
Новая неделя – новые музыкальные премьеры от украинских артистов. На этот раз исполнители и группы выпустили очень разнообразные композиции – от энергичных и драйвовых до лирических и щемящих.
24 Канал собрал подборку треков, куда вошли песни Макса Барских, Alena Omargalieva, Жени Галича, FIINKA и других артистов. О каждой из этих песен – далее в материале.
Макс Барских
Он представил слушателям композицию "Закоханий", где воспевает чувства, согревающие даже в самые холодные времена.
Если даже такой тяжелой зимой любовь нашла меня – верю, что она найдет и моих слушателей. А вместе с ней придут сила и вера в теплую весну. Я обожаю эту песню. Она как картина, отражающая мое внутреннее состояние,
– прокомментировал премьеру певец.
Макс Барских – "Закоханий": смотрите видео онлайн
Женя Галич
Фронтмен группы O.Torvald также выпустил новую песню. Она называется "Розриває на шматки". Этот трек вышла в рамках сольного проекта Жени Галича.
Женя Галич – "Розриває на шматки": смотрите видео онлайн
Chico & Qatoshi
Группа, в состав которой входят Николай Сопронюк (Qatoshi) и Роман Коваленко (Chico), презентовала двуязычный трек "Селяві". Куплеты здесь звучат на украинском, а припев – на английском.
Chico & Qatoshi – "Селяві": смотрите видео онлайн
Alena Omargalieva
Алена Омаргалиева перепела песню композитора Николая Мозгового "Щастя" и выпустила ее на стриминговые платформы.
Для меня "Щастя" – это не просто песня, а разговор с украинской музыкальной историей и часть золотого фонда нашей культуры... Я очень хочу, чтобы она стала для кого-то поддержкой, для кого-то – воспоминанием, а для кого-то – надеждой,
– отметила исполнительница.
Alena Omargalieva – "Щастя": смотрите видео онлайн
DETACH
Рок-группа, которая в 2016 году стала суперфиналистами "Х-Фактора", после четырехлетней паузы выпустили песню "Рай". Она была написана еще в начале полномасштабного вторжения.
Трек о тех, кто, имея все, жертвенно и самоотверженно бросает все и идет в самый ад. Не просто о выходе из зоны комфорта, а о настоящем человеческом героизме и умении рисковать и не бояться,
– объяснили артисты в описании к клипу.
DETACH – "Рай": смотрите видео онлайн
Nastya Vogan
Продюсер, композитор и диджей Настя Воган представила трек Skarb, который был создан в рамках образовательного проекта "Скарб", исследующий истоки украинской идентичности через уроки истории.
Клип к композиции уже тоже доступен для просмотра. Локацией для съемок этого видео стала археологический памятник "Остров".
Nastya Vogan – Skarb: смотрите видео онлайн
Sovalieva
Певица представила новый сингл "Танцуй" о боли, которая со временем превращается в свободу, о сломанных крыльях и танец как способе выжить, отпустить прошлое и начать снова.
Этот трек – обращение к девушкам, которым трудно поставить окончательную точку в абьюзивных отношениях. К сожалению, мы привыкаем возвращаться снова и снова, находя для этого причины. Но все движется по кругу и ничего не меняется – как бы обоим этого не хотелось. В какой-то момент нужно быть смелее, сильнее и поставить точку и поставить точку,
– подчеркнула артистка.
Sovalieva – "Танцуй": смотрите видео онлайн
Какие еще музыкальные новинки презентовали украинские артистки?
- Ann in Black выпустила энергичную песню "Істинна Багачка".
- Рок-группа Epolets презентовала трек о чувстве ревности, который называется "Уревнощах".
- FIINKA запрем'єрила песню "Серце гремит", которая родилась из детской поговорки.