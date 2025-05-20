Брат Максима Нелипы сообщил, когда и где состоится прощание с актером

Украинский ведущий и военный Максим Нелипа погиб на фронте 12 мая. Стало известно, когда и где попрощаются с актером и защитником.

Брат Максима Нелипы, Андрей, сообщил детали церемонии захоронения военного. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на его страницу в фейсбуке.

К слову Виделись в последний раз еще до 2022: Олег Иваница рассказал, каким был Максим Нелипа

Прощание с Максимом Нелипой состоится в пятницу, 23 мая в Киеве. Колонна будет двигаться от госпиталя до Майдана, где сделают остановку. Церемония пройдет в ДК КПИ (Центре культуры и искусств Киевского политехнического института). Начало – в 10:30.

Брат навеки в наших сердцах,

– написал Андрей Нелипа.

Максима Нелипу похоронят на Байковом кладбище по просьбе матери.



Максим Нелипа / Фото из фейсбука Максима Нелипы

Максим Нелипа погиб на войне

Украинский актер, ведущий, шоумен Максим Нелипа с начала полномасштабного российского вторжения стал на защиту Украины. 12 мая он погиб на фронте.

Максим Нелипа был в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Со званием старшего лейтенанта занимал должность командира роты. Его собратья продолжают выполнять боевые задачи.

Ранее брат Максима Нелипы рассказал, что его сын может не попасть на прощание с отцом. В начале большой войны 17-летний парень с матерью уехал в Израиль и присоединился к израильским вооруженным силам. Неизвестно, какое решение примет юноша. Ведь поехав в Украину, он может не вернуться.