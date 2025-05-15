Шоумен, актер "Дизель шоу", защитник: чем был известен Максим Нелипа, погибший на фронте

Максим Нелипа погиб на войне 12 мая. Украинский актер и телеведущий с начала полномасштабного вторжения присоединился к войску, попрощавшись с профессией шоумена.

О гибели Максима Нелипы сообщила его жена. Сейчас детали неизвестны, следствие выясняет обстоятельства. По словам жены экс-шоумена, в последнее время он служил командиром подразделения. Show 24 расскажет, что известно о жизни и карьере Максима Нелипы.

Важно Звезда "Дизель шоу" и командир разведывательного взвода: Максим Нелипа погиб на фронте

Максим Нелипа родился в Киеве, учился в политехническом институте на инженера-приборостроителя. Там он имел возможность проявить и свои творческие способности, став капитаном команды "Ковбои политеха" в КВН.

В 2004 году Максим Нелипа начал работать на украинском телевидении и быть ведущим различных проектов – от "Погоды" до лотерей и тому подобное.

2004 – 2006 – "Проиграй миллион";

2007 – 2009 – "Погода";

2004 – 2011 – "Кто там?";

2010 – 2011 – "Народная звезда.



Максим Нелипа / Фото из фейсбука Максима Нелипы

В 2007 году Максим Нелипа принял участие в "Танцах со звездами". Он был героем двух сезонов, но ни Анна Пелипенко, ни Алена Шоптенко не привели шоумена к победе.



Алена Шоптенко и Максим Нелипа / Фото "ТелеПростір"

В 2011 году Максим Нелипа присоединился к студии "Дизель шоу".



Максим Нелипа с коллегами / Фото из инстаграма Максима Нелипы

Максим Нелипа также был актером. У него были роли в фильмах "Удиви меня" (2008), "Как казаки..." (2009), Байки Митяя (2011).

Максим Нелипа в ВСУ

Еще в сентябре 2014 года Максим Нелипа получил повестку. Тогда он признался, что готов стать на защиту страны.

Повестка дня пришла на домашний адрес. Сейчас отправляют на прохождение медкомиссии, а там – посмотрим. В случае необходимости уклоняться от выполнения долга перед страной не стану, я готов защищать Украину. Это обязанность каждого, независимо от профессии,

– говорил шоумен.

Максим Нелипа таки присоединился к армии, но уже в марте 2022 года. Сначала был солдатом, а впоследствии стал старшим лейтенантом. Актер подчеркивал, что его вступление в армию – это "безальтернативный ответ на ситуацию, в которой оказалась вся Украина".

Вот когда можно с уверенностью сказать, что попрощался на неопределенный срок с творческими заботами шоумена. А насчет инженерных навыков, приобретенных в аудиториях альма-матер, здесь все наоборот. Вовремя вспомнил, что разбираюсь в программировании, умею пользоваться паяльником, и еще в школьные годы неплохо стрелял по мишеням в тире,

– делился защитник.

В 2024 году Максим Нелипа сообщал, что является командиром разведывательного взвода командного состава Сухопутных войск.



Максим Нелипа / Фото из фейсбука Максима Нелипы

В начале 2025 брат Максима Нелипы сообщил, что он попал в больницу в отделение челюстно-лицевой хирургии и перенес три операции.

Теперь он не только шоумен, но и воин, защитник Украины. Сейчас он в норме. "Выступает" в ВСУ – устраивает с помощью БпЛА "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов. От работы его "творческого коллектива" враг весело шагает на концерт к Кобзону и на КВН к Маслякову,

– рассказывал брат военного.

Впоследствии и сам защитник вышел на связь и опроверг слухи о тяжелом ранении.

Актер был женат. У пары родилось двое детей – сын и дочь.



Звездного отца в армии поддерживала семья / Фото из инстаграма Максима Нелипы

Редакция Show 24 выражает искренние соболезнования родным, друзьям и близким Максима Нелипы. Вечная память защитнику Украины.