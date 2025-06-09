Экс-жена Нелипы рассказала, как узнала о его гибели и почему не приехала на похороны

Бывшая жена актера и телеведущего Максима Нелипы, который погиб на фронте 12 мая 2025 года, рассказала, как узнала печальную весть. Тамара также призналась, почему не приехала на похороны.

Подробностями Тамара Нелипа поделилась в интервью Славе Демину, информирует Show 24. Она вспомнила, что узнала о гибели Максима от сына Артема.

Тоже интересно Фронтмен группы ТИК объяснил, почему больше не служит в ТрО и признался, чем сейчас занимается

Тамара Нелипа рассказала, что была с дочерью Марией в городе Тель-Авив. Они стояли на остановке, когда позвонил Артем и сообщил, что отец погиб. Из-за плохой связи женщина сначала не услышала, о ком говорил сын.

После этого Тамара и Мария сели в автобус и поехали домой. Мама Максима Нелипы раньше узнала о гибели сына, но позже позвонила его бывшей жене.

Позвонили и спросили: "Максим Владимирович кто вам?". Она сказала: "Сын". Они сказали, что он погиб при боевых обстоятельствах и положили трубку. А она диабетик, сердце..,

– рассказала Тамара Нелипа.

Интервью с Тамарой Нелипой: смотрите видео онлайн

Заметим! Раньше мы писали материал, что известно о Максиме Нелипе.

Почему Тамара Нелипа не приехала на похороны

Бывшая жена Нелипы также рассказала, почему не приехала на его похороны. По словам Тамары, она разговаривала с мамой телеведущего, которая сказала, что будет кремация, поэтому нет смысла приезжать.

Тамара Нелипа поделилась, что израильская армия отпускала сына Артема, но им позвонили из Украины и сообщили, что парня могут забрать на войну. Женщина с дочерью Марией хочет летом приехать и пойти на могилу Максима.