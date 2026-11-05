Максиму Нелипе, погибшему на фронте, установили памятник: как выглядит его могила

На Байковом кладбище в Киеве установили памятник известному украинскому телеведущему и военному Максиму Нелипе, погибшему на фронте.

Как выглядит место упокоения защитника, показал шоумен Слава Демин в своем новом видео на YouTube.

Мемориал выполнен из черного гранита: на стеле изображен портрет Максима в военной форме на фоне сине-желтого флага, а ниже золотыми буквами высечены его имя и даты жизни. А еще на горизонтальной гранитной плите самой могилы находится золотой трезубец. Рядом стоит памятный камень с эмблемой Вооруженных сил Украины. У могилы развевается государственный флаг, есть место для лампадки и лежит много живых цветов.

Могила Максима Нелипы на Байковом кладбище / Скриншот из видео

Слава Демин вспомнил, что при жизни почти не общался с Максимом – они виделись лишь однажды на публичном мероприятии. По-настоящему узнать о воине ведущему удалось уже после трагедии, когда он записывал разговор с его бывшей женой Тамарой.

Мы не сотрудничали. Мы просто познакомились на каком-то мероприятии, но потом, когда он ушел из жизни, мы с Томой Нелипой сделали интервью,

– поделился Демин.

Слава Демин и Евгений Пронин на Байковом кладбище: смотрите видео онлайн

Напомним, что Максим Нелипа встал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения. Старший лейтенант с позывным "Липа" служил в 14-м отдельном полку беспилотных систем и погиб при выполнении боевого задания в Днепропетровской области.

15 октября воину должно было исполниться 50 лет. К этому дню его бывшая жена Тома трогательно обратилась к нему, напомнив, что он навсегда останется героем для своих детей.