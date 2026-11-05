Максиму Неліпі, який загинув на фронті, встановили пам'ятник: як виглядає його могила

Як виглядає місце спочинку захисника, показав шоумен Слава Дьомін у своєму новому ютуб-відео.

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Меморіал виконаний із чорного граніту: на стелі зображено портрет Максима у військовій формі на тлі синьо-жовтого прапора, а нижче золотими літерами викарбувано його ім'я та дати життя. А ще на горизонтальній гранітній плиті самої могили є золотий тризуб. Поруч стоїть пам'ятний камінь з емблемою Збройних сил України. Біля могили майорить державний прапор, є місце для лампадки та лежить багато живих квітів.

Могила Максима Неліпи на Байковому кладовищі / Скриншот з відео

Слава Дьомін пригадав, що за життя майже не спілкувався з Максимом — вони бачилися лише раз на публічному заході. По-справжньому дізнатися про воїна ведучому вдалося вже після трагедії, коли він записував розмову з його колишньою дружиною Тамарою.

Ми не співпрацювали. Ми просто познайомились на якійсь події, але потім, коли він пішов з життя, ми з Томою Неліпою зробили інтерв'ю– поділився Дьомін.

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Слава Дьомін і Євген Пронін на Байковому кладовищі: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Максим Неліпа став на захист країни в перші дні повномасштабного вторгнення. Старший лейтенант із позивним "Липа" служив у 14-му окремому полку безпілотних систем і поліг під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.

15 жовтня воїну мало виповнитися 50 років. З нагоди цього дня його ексдружина Тома зворушливо звернулася до нього, нагадавши, що він назавжди залишиться героєм для своїх дітей.