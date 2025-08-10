Виктор Павлик поделился редким фото с мамой и старшей сестрой: "Нечасто так бывает"
- Виктор Павлик показал фото с мамой Александрой Григорьевной и старшей сестрой Людмилой в родной Теребовле.
Виктор Павлик время от времени делится с подписчиками теплыми семейными моментами. На этот раз он показал, как выглядят его мама и сестра.
59-летний артист навестил их в родной Теребовле. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Виктора Франковича.
На снимках – 85-летняя Александра Григорьевна и сестра Людмила, которая старше Виктора Павлика на пять лет. Она в 1994 году Людмила переехала в Россию, где жила до последнего времени.
Навестил маму с сестренкой. Теребовля – форева. Мама счастлива! Нечасто так бывает, чтобы дети рядом, оба. К сожалению,
– написал под фото певец.
В то же время об отце Виктора Павлика почти ничего не известно. Лишь ранее его жена, блогер Екатерина Репяхова, показывала его архивное фото.
Заметим, что сам Виктор Павлик воспитал четырех детей от разных браков. С первой женой Лидией у него родился сын Александр, который сейчас живет в США и имеет собственную музыкальную школу. От второго брака со Светланой у певца есть дочь Кристина. С третьей женой Ларисой Созаевой он имел сына Павла, который в 2020 году умер после длительной борьбы с раком. Сейчас артист женат на Екатерине Репяховой, которая моложе его на 28 лет. В 2021 году супруги стали родителями сына Михаила.