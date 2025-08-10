Віктор Павлік поділився рідкісним фото з мамою та старшою сестрою: "Нечасто так буває"
- Віктор Павлік показав фото з мамою Олександрою Григорівною та старшою сестрою Людмилою у рідній Теребовлі.
Віктор Павлік час від часу ділиться з підписниками теплими сімейними моментами. Цього разу він показав, як виглядають його мама та сестра.
59-річний артист навідав їх у рідній Теребовлі. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Віктора Франковича.
Не пропустіть Дружина Костянтина Темляка вперше відреагувала на звинувачення актора в насильстві
На знімках – 85-річна Олександра Григорівна та сестра Людмила, яка старша за Віктора Павліка на п'ять років. Вона у 1994 році Людмила переїхала до Росії, де жила до останнього часу.
Провідав маму із сестричкою. Теребовля – форева. Мама щаслива! Нечасто так буває, щоб діти поруч, обидвоє. На жаль,
– написав під фото співак.
Водночас про батька Віктора Павліка майже нічого не відомо. Лише раніше його дружина, блогерка Катерина Репяхова, показувала його архівне фото.
Зауважимо, що сам Віктор Павлік виховав чотирьох дітей від різних шлюбів. З першою дружиною Лідією у нього народився син Олександр, який нині мешкає в США та має власну музичну школу. Від другого шлюбу зі Світланою у співака є донька Христина. З третьою дружиною Ларисою Созаєвою він мав сина Павла, який у 2020 році помер після тривалої боротьби з раком. Нині артист одружений із Катериною Репяховою, що молодша за нього на 28 років. У 2021 році подружжя стало батьками сина Михайла.