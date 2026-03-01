Муж MamaRika, которая не может выехать из Дубая, вышел на связь: "Держите кулачки"

MamaRika (Анастасия Середа) и ее сын Давид не могут выехать из Дубая из-за масштабной операции США и Израиля против Ирана. На связь вышел муж певицы, юморист Сергей Середа.

Середа записал видеообращение к подписчикам и опубликовал его в инстаграм-сториз.

Сергей Середа рассказал, что получает много сообщений с вопросами, какая ситуация у его жены и сына в Дубае. Юморист отметил, что не отвечает из-за нехватки времени.

Мы сейчас на расстоянии стараемся решить много разных вопросов для того, чтобы они как можно скорее оттуда выехали, и для того, чтобы они были в безопасности,

– объяснил Середа.

Мужчина отметил, что как только появится какая-то обновленная информация, они с MamaRika будут сообщать ее в своих социальных сетях.

Надеемся на то, что все будет хорошо. Держите кулачки,

– добавил юморист.

Сергей Середа о ситуации с женой и сыном / видео из инстаграма юмориста

MamaRika с сыном оказались в Дубае