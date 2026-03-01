Укр Рус
1 марта, 16:08
Муж MamaRika, которая не может выехать из Дубая, вышел на связь: "Держите кулачки"

Мария Примыч
Основні тези
  • MamaRika и ее сын Давид не могут выехать из Дубаи из-за операции США и Израиля против Ирана.
  • Сергей Середа пытается решить ситуацию на расстоянии и обещает обновлять информацию в соцсетях.

MamaRika (Анастасия Середа) и ее сын Давид не могут выехать из Дубая из-за масштабной операции США и Израиля против Ирана. На связь вышел муж певицы, юморист Сергей Середа.

Середа записал видеообращение к подписчикам и опубликовал его в инстаграм-сториз.

К теме Всю ночь были взрывы, – MamaRika с сыном застряли в Дубае

Сергей Середа рассказал, что получает много сообщений с вопросами, какая ситуация у его жены и сына в Дубае. Юморист отметил, что не отвечает из-за нехватки времени.

Мы сейчас на расстоянии стараемся решить много разных вопросов для того, чтобы они как можно скорее оттуда выехали, и для того, чтобы они были в безопасности, 
– объяснил Середа.

Мужчина отметил, что как только появится какая-то обновленная информация, они с MamaRika будут сообщать ее в своих социальных сетях.

Надеемся на то, что все будет хорошо. Держите кулачки, 
– добавил юморист.

Сергей Середа о ситуации с женой и сыном / видео из инстаграма юмориста

MamaRika с сыном оказались в Дубае

  • В ответ на масштабную операцию США и Израиля Иран начал наносить удары о военных американских объектах в странах Печерского залива, в частности по Объединенным Арабским Эмиратам.

  • MamaRika отправилась в зимний отпуск в Дубай вместе с подругой и их детьми. 28 февраля певица сообщила, что с ними все хорошо, и поблагодарила за волнение.

  • Сегодня утром MamaRika поделилась, что они застряли в Дубае. Она рассказала, что всю ночь раздавались взрывы, и пообещала поделиться подробностями позже.