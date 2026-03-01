Середа записал видеообращение к подписчикам и опубликовал его в инстаграм-сториз.
Сергей Середа рассказал, что получает много сообщений с вопросами, какая ситуация у его жены и сына в Дубае. Юморист отметил, что не отвечает из-за нехватки времени.
Мы сейчас на расстоянии стараемся решить много разных вопросов для того, чтобы они как можно скорее оттуда выехали, и для того, чтобы они были в безопасности,
– объяснил Середа.
Мужчина отметил, что как только появится какая-то обновленная информация, они с MamaRika будут сообщать ее в своих социальных сетях.
Надеемся на то, что все будет хорошо. Держите кулачки,
– добавил юморист.
Сергей Середа о ситуации с женой и сыном / видео из инстаграма юмориста
MamaRika с сыном оказались в Дубае
В ответ на масштабную операцию США и Израиля Иран начал наносить удары о военных американских объектах в странах Печерского залива, в частности по Объединенным Арабским Эмиратам.
MamaRika отправилась в зимний отпуск в Дубай вместе с подругой и их детьми. 28 февраля певица сообщила, что с ними все хорошо, и поблагодарила за волнение.
Сегодня утром MamaRika поделилась, что они застряли в Дубае. Она рассказала, что всю ночь раздавались взрывы, и пообещала поделиться подробностями позже.