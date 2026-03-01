Середа записав відеозвернення до підписників і опублікував його в інстаграм-сториз.

Сергій Середа розповів, що отримує багато повідомлень з запитаннями, яка ситуація у його дружини та сина в Дубаї. Гуморист зазначив, що не відповідає через брак часу.

Ми зараз на відстані стараємось вирішити багато різних питань для того, щоб вони якомога швидше звідти виїхали, і для того, щоб вони були в безпеці,

– пояснив Середа.

Чоловік зазначив, що як тільки з'явиться якась оновлена інформація, вони з MamaRika будуть повідомляти її у своїх соціальних мережах.

Сподіваємось на те, що все буде добре. Тримайте кулачки,

– додав гуморист.

Сергій Середа про ситуацію з дружиною і сином / відео з інстаграму гумориста

MamaRika з сином опинилися в Дубаї