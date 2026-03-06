Мы до сих пор здесь, – MamaRika вышла на связь из Дубая и рассказала о ситуации

Певица MamaRika вместе с сыном находится в Дубае. После атак Ирана многие люди буквально застряли в ОАЭ из-за массовых отмен и переносов авиарейсов.

MamaRika вышла на связь в сториз на своей инстаграм-странице. Артистка рассказала, в какой ситуации она находится сейчас.

К слову Нас хотели класть в больницу, – MamaRika рассказала об "адском" отпуске в Дубае

Мы до сих пор здесь, со дня на день ждем вылет. Каждый день он переносится. Постоянно переносится. Мы ищем разные варианты,

– сообщила MamaRika.

Исполнительница сообщила, что вынуждена перенести два своих первых концерта всеукраинского тура, которые должны были состояться 7 и 8 марта в Южноукраинске и Николаеве.

"Это не наша вина. Мы никак не можем на это повлиять. Все билеты остаются в силе", – отметила MamaRika.

Певица добавила, что в ближайшее время объявит новую дату концертов. MamaRika советует не сдавать билеты, ведь она планирует в ближайшее время вернуться домой

MamaRika о ситуации в Дубае: видео

MamaRika застряла в Дубае: что об этом известно?