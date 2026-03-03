Нас хотели ложить в больницу, – MamaRika рассказала об "адском" отпуске в Дубае

Певица MamaRika – одна из украинских звезд, которые оказались в Дубае во время атаки Ирана. Там она не одна, а с друзьями и сыном.

Артистка впервые вышла на связь в разговорные инстаграм-сториз и рассказала о ситуации, в которой оказалась. Эти дни в Дубае, которые должны были быть отдыхом, звезда назвала "адскими".

К слову Громкие взрывы и закрытые границы: какие украинские звезды оказались в Дубае во время атаки Ирана

Как рассказала MamaRika, все эти несколько дней, кроме того, что в Дубае раздавались громкие взрывы, она с сыном также боролась с вирусом.

Мы здесь конкретно застряли. Кроме этого, очень сильно осложняет то, что мы с Давидом отравились. Нас хотели ложить в больницу, какая-то кишечная инфекция. Хорошо, что украинская женщина имеет с собой аптечку и мы обошлись скорой и тем, что я имела с собой,

– поделилась исполнительница.

Артистка добавила, что им также было сложно морально. И не просто из-за взрывов, ведь украинцев этим уже не напугаешь, а из-за неизвестности.

"Мы в другой стране. Я, например, не понимаю, как это здесь работает. Знаю, что здесь есть сильная ПВО, но дома есть дома. Дома ты всегда чувствуешь себя безопаснее", – заметила звезда.

MamaRika поблагодарила фанатов за поддержку и все советы по выезду из ОАЭ. Певица рассказала, что получает много сообщений по Оману, но этот способ для нее крайне сложный, ведь границу придется переходить пешком с двумя маленькими детьми и большим количеством багажа.

Отметим, через Оман удалось выехать певице Светлане Лободе. Об этом она сообщила 2 марта на своей странице в инстаграме.

Певица также волнуется из-за своего всеукраинского тура, который начнется 7 и 8 марта. MamaRika надеется успеть до того периода вернуться в Украину. Она будет держать поклонников в курсе, если концерты придется перенести.

MamaRika о ситуации в Дубае: видео

Как MamaRika оказалась в Дубае?