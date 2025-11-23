Иностранец на паркете "Танцев со звездами": что известно о поляке, который победил в украинском шоу

Польский актер и танцовщик Марцин Мрочек был участником 3 сезона украинских "Танцев со звездами". В паре с Анной Пелипенко сумел получить кубок победителя.

Интересно, что это было впервые, когда иностранец победил именно на этом проекте. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о жизни Марцина и где он сейчас.

К теме "Танцы со звездами" возвращаются: кто были победители предыдущих сезонов

"Танцы со звездами" и другие конкурсы

Марцин Мрочек родился в польском городе Седльцах. Учился в Варшавском политехническом университете на факультете гражданского строительства. Еще в детские годы проявлял высокий уровень артистизма. Вместе с братом-близнецом танцевал в ансамбле Caro Dance.

Когда Марцину исполнилось 18 лет, он дебютировал в сериале ""Л" означает Любовь" (2000 – по сей день). Именно роль Петра Здунского принесла ему популярность.

Марцин Мрочек в сериале ""Л" означает Любовь" / Фото IMDb

В родной стране актер участвовал в "Танцах со звездами", однако получил бронзу. Тогда решил попробовать силы уже в украинской версии шоу. Вместе с партнершей по паркету Анной Пелипенко таки сумел одержать победу.

Марцин Мрочек и Анна Пелипенко / Фото издания VIVA

А уже в 2008 году победил в конкурсе "Танцевальное Евровидение-2008" в Глазго.

Личная жизнь

Марцин был в отношениях с фотомоделью и телеведущей Агнешкой Попилевич, с которой основал фонд "Из любви сердец".

В 2013–2025 годах он был женат на фотомодели Марлене Муранович, с которой имеет двух сыновей: Игнаци (2016 года рождения) и Кацпера (2017 года рождения).

Марцин Мрочек с сыновьями: смотрите видео онлайн

Где сейчас Марцин Мрочек?

Актер продолжает сниматься в популярном польском сериале. Время от времени в соцсетях делится кадрами из жизни. Часто можно увидеть на фото и брата-близнеца.

Марцин Мрочек с братом-близнецом / Фото из инстаграма актера

Интересно! Где сейчас Слава Фролова, бывшая судья проекта "Украина имеет талант".