Я лесбиянка, – звезда "Топ-модель по-украински" совершила каминг-аут

В месяц прайда, который ежегодно отмечают в июне, украинская модель Маргарита Верховцева сделала каминг-аут. Она призналась, что является лесбиянкой.

Марго к тому же показала свою девушку и намекнула на помолвку. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Верховцевой.

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В посте модель отметила, что благодарна себе за принятие, а семье и друзьям – за поддержку. "Я Маргарита, и я лесбиянка", – написала она, одновременно обращаясь к своей партнерше: "Я горжусь собой и всеми вами. И, конечно, я благодарна тебе, Ева".

Кроме того, девушка опубликовала фото со своей возлюбленной. На одном из них Ева позировала с кольцом, намекая на помолвку. Правда, Марго пока не дала утвердительного ответа о женитьбе.

Маргарита Верховцева со своей девушкой / Фото из инстаграма модели

Заметим, это не первый публичный каминг-аут среди украинских знаменитостей.

Кто еще из украинских звезд совершил каминг-аут

В 2021 году певец MELOVIN признался в бисексуальности прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend – тогда он поцеловал и парня, и девушку, а также поднял радужный флаг.

В 2023-м продюсер Владимир Завадюк подтвердил свои отношения с партнером Павлом.

Блогер Олег Машуковский в 2023 году сделал каминг-аут, а после этого сделал предложение любимому на Говерле.

Дочь Елены Мозговой и Александра Пономарева Зоя недавно объявила о помолвке с девушкой Юлией.

Напомним, накануне наша редакция писала, что победитель "Топ-модель по-украински" впервые стал отцом.