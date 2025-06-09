Марго до того ж показала свою дівчину і натякнула на заручини. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Верховцевої.

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У дописі модель зазначила, що вдячна собі за прийняття, а родині та друзям – за підтримку. "Я Маргарита, і я лесбійка", – написала вона, водночас звертаючись до своєї партнерки: "Я пишаюсь собою та всіма вами. І, звісно, я вдячна тобі, Єво".

Крім того, дівчина опублікувала фото зі своєю коханою. На одному з них Єва позувала з каблучкою, натякаючи на можливі заручини. Щоправда, Марго поки не дала ствердної відповіді про одруження.

Маргарита Верховцева зі своєю дівчиною / Фото з інстаграму моделі

Зауважимо, це не перший публічний камінг-аут серед українських знаменитостей.

Хто ще з українських зірок здійснив камінг-аут

У 2021 році співак MELOVIN зізнався у бісексуальності просто на сцені фестивалю Atlas Weekend – тоді він поцілував і хлопця, і дівчину, а також підняв веселковий прапор.

У 2023-му продюсер Володимир Завадюк підтвердив свої стосунки з партнером Павлом.

Блогер Олег Машуковський у 2023 році зробив камінг-аут, а після цього освідчився коханому на Говерлі.

Донька Олени Мозгової та Олександра Пономарьова Зоя нещодавно оголосила про заручини з дівчиною Юлією.

Нагадаємо, напередодні наша редакція писала, що переможець "Топ-модель по-українськи" вперше став батьком.