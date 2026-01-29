Более 8 миллионов долларов на шее: Марго Робби засияла на красной дорожке в роскошном колье

Вечером 28 января в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Грозовой перевал", где Марго Робби сыграла главную роль. На светском мероприятии актриса появилась в элегантном платье.

В то же время наибольшее внимание публики провернуло колье Марго Робби. Об этом написало издание The Daily Mail.

Австралийская актриса надела сердцевидное колье Taj Mahal, ранее принадлежавшее голливудской звезде Элизабет Тейлор. Украшение Тейлор подарил ее муж Ричард Бертон в 1972 году, когда актрисе исполнилось 40 лет. В то же время ожерелье имеет богатую историю: его первая владелица – Нур-Джахан, жена Джахангири, 4-го императора Государства Великих Моголов. Впоследствии колье перешло к их сыну Шаха Джахану, который подарил его собственной жене Мумтаз Махал. Когда она умерла через четыре года, император приказал построить мавзолей Тадж-Махал в ее честь. Колье позже приобрел французский ювелирный дом Cartier, усовершенствовал цепочку и продало украшение Ричарду Бертону. В 2011 году колье продали за 8,8 миллиона долларов в рамках масштабной продажи имущества Тейлор, как отметило издание Vogue.

Винтажное украшение идеально сочеталось с платьем Марго Робби от французского дома моды класса люкс Schiaparelli.

Что известно о фильме "Грозовой перевал"?