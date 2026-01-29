Кроме квартиры, она поделилась, как сочетает карьеру и быт, а также раскрыла планы относительно жизни между Украиной и Америкой. Об этом Valeriya Force рассказала в проекте "По домам", который выходит на ютуб-канале "Радио Люкс".
Оказалось, что певица живет в элитном жилом комплексе на Оболони. Этот район в Киеве ей очень нравится, а квартиру она арендует у друзей. За аренду Валерия платит меньше тысячи долларов, однако точную сумму она не раскрыла.
В квартире есть небольшая кухня. В то же время артистка призналась, что преимущественно покупает готовую еду или заказывает ее в заведениях. Также в доме есть две спальни: одна предназначена для отдыха, а другая – для работы, где Valeriya Force имеет столик для визажа. Кроме того, исполнительница показала ванную комнату своего дома.
Квартира Valeriya Force / Скриншоты из видео
Артистка сейчас живет в Украине, однако планирует в дальнейшем жить одновременно в двух странах – США и Украине.
"По домам": смотрите видео онлайн
Что известно об участии Valeriya Force в Нацотборе на Евровидение-2026?
- Артистка попала в финал песенного конкурса с песней Open Our Hearts, современным поп-гимном о женской силе, наследственную энергию и единство поколений. В песне она соединила хор, рэп и украинскую духовную глубину.
- Valeriya Force будет открывать Национальный отбор-2026 своим выступлением. Кроме нее на сцену выйдет еще 9 участников.
- Кстати, еврофаны накануне уже делали прогнозы относительно победителя конкурса.
- Добавим, что ранее Валерию заподозрили в сотрудничестве с россиянином. На фоне этого скандала она заявила, что с 2025 года выступает как Valeriya Force под американским лейблом и работает исключительно с саундпродюсером Vinny Venditto.