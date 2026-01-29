Окрім квартири, вона поділилась, як поєднує кар'єру та побут, а також розкрила плани щодо життя між Україною та Америкою. Про це Valeriya Force розповіла у проєкті "По хатах", який виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".
Виявилося, що співачка мешкає в елітному житловому комплексі на Оболоні. Цей район у Києві їй дуже подобається, а квартиру вона орендує у друзів. За оренду Валерія платить менше тисячі доларів, проте точну суму вона не розкрила.
У квартирі є невелика кухня. Водночас артистка зізналася, що переважно купує готову їжу або замовляє її у закладах. Також в помешканні є дві спальні: одна призначена для відпочинку, а інша – для роботи, де Valeriya Force має столик для візажу. Крім того, виконавиця показала ванну кімнату свого помешкання.
Квартира Valeriya Force / Скриншоти з відео
Артистка зараз живе в Україні, проте планує надалі жити одночасно у двох країнах – США та Україні.
"По хатах": дивіться відео онлайн
Що відомо про участь Valeriya Force у Нацвідборі на Євробачення-2026?
- Артистка потрапила у фінал пісенного конкурсу з піснею Open Our Hearts, сучасним поп-гімном про жіночу силу, спадкову енергію та єдність поколінь. У пісні вона поєднала хор, реп та українську духовну глибину.
- Valeriya Force відкриватиме Національний відбір-2026 своїм виступом. Окрім неї на сцену вийде ще 9 учасників.
- До речі, єврофани напередодні вже робили прогнози щодо переможця конкурсу.
- Додамо, що раніше Валерію запідозрили у співпраці з росіянином. На тлі цього скандалу вона заявила, що з 2025 року виступає як Valeriya Force під американським лейблом і працює виключно з саундпродюсером Vinny Venditto.