Окрім квартири, вона поділилась, як поєднує кар'єру та побут, а також розкрила плани щодо життя між Україною та Америкою. Про це Valeriya Force розповіла у проєкті "По хатах", який виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

Виявилося, що співачка мешкає в елітному житловому комплексі на Оболоні. Цей район у Києві їй дуже подобається, а квартиру вона орендує у друзів. За оренду Валерія платить менше тисячі доларів, проте точну суму вона не розкрила.

У квартирі є невелика кухня. Водночас артистка зізналася, що переважно купує готову їжу або замовляє її у закладах. Також в помешканні є дві спальні: одна призначена для відпочинку, а інша – для роботи, де Valeriya Force має столик для візажу. Крім того, виконавиця показала ванну кімнату свого помешкання.

Квартира Valeriya Force / Скриншоти з відео

Артистка зараз живе в Україні, проте планує надалі жити одночасно у двох країнах – США та Україні.

"По хатах": дивіться відео онлайн

